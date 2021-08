NOW e Sky On Demand novità settembre 2021: film, serie TV e originals

NOW e Sky On Demand novità settembre 2021: film, serie TV e...

Quali sono le novità da vedere a settembre 2021 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? Il popolare servizio di streaming di Sky offre ogni mese diverse new entry, e anche in questo caso non fa eccezione visto il recente arrivo dei nuovi canali. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Film da vedere su NOW e Sky On Demand

Godzilla vs. Kong

Tra le novità di settembre di NOW e Sky On Demand troviamo Godzilla vs. Kong, il film giusto per gli amanti della fantascienza e dei mostri giganti. L’agenzia Monarch avvia una missione alla ricerca dell’origine dei Titani per provare a conoscerli più a fondo. Nel frattempo però, sull’isola di Skull, Godzilla e Kong vengono entrambi attratti da un’anomala attività sismica che metterà l’uno contro l’altro: sarà un’epica battaglia, ma lo scontro nasconde un’oscura cospirazione.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 6 settembre 2021.

Godzilla vs. Kong, il trailer ufficiale

Locked Down

Le novità di settembre accolgono anche Locked Down, film diretto da Doug Liman con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. Una coppia londinese in crisi decide di separarsi, ma rimane bloccata a casa in isolamento forzato con il lockdown per COVID-19. Sorprendentemente la convivenza forzata avvicina i due, facendogli venire un’idea particolarmente audace e decisamente illegale.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 26 settembre 2021.

Locked Down, il trailer ufficiale

Every Breath You Take (original)

Questo mese debutta su NOW e Sky On Demand Every Breath You Take, il nuovo thriller psicologico Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. Racconta di uno psichiatra che diventa preda del fratello della vittima di un suo paziente, che si è macchiato di un grave crimine. Il vendicatore incolpa il medico della morte della sorella e inizia a perseguitare l’uomo e la sua famiglia.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 27 settembre 2021.

Every Breath You Take, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand

Il padrino della mafia – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 Racetime – Tutti in pista! – 2 settembre 2021

– 2 settembre 2021 Tom & Jerry – 3 settembre 2021

– 3 settembre 2021 Il profumo dell’erba selvatica – 4 settembre 2021

– 4 settembre 2021 Madre – 5 settembre 2021

– 5 settembre 2021 L’ultimo Vermeer – 7 settembre 2021

– 7 settembre 2021 Life in a Year – Un anno ancora – 8 settembre 2021

– 8 settembre 2021 Sniper – La fine dell’assassino – 9 settembre 2021

– 9 settembre 2021 Lassie torna a casa – 10 settembre 2021

– 10 settembre 2021 Worth – Il patto – 11 settembre 2021

– 11 settembre 2021 Le dindon – Il tacchino – 12 settembre 2021

– 12 settembre 2021 Tides – 14 settembre 2021

– 14 settembre 2021 Il rito delle streghe – 15 settembre 2021

– 15 settembre 2021 Yalda – 16 settembre 2021

– 16 settembre 2021 Il caso Minamata – 17 settembre 2021

– 17 settembre 2021 Synchronic – 18 settembre 2021

– 18 settembre 2021 Dream Horse – 22 settembre 2021

– 22 settembre 2021 AAA genero cercasi – 23 settembre 2021

– 23 settembre 2021 Oslo – 24 settembre 2021

– 24 settembre 2021 L’amante russo – 25 settembre 2021

– 25 settembre 2021 Io, lui, lei e l’asino – 28 settembre 2021

– 28 settembre 2021 The Debt Collector 2 – 29 settembre 2021

Questo mese sono inoltre previste le Collection dedicate ai film d’animazione (100% Animation fino al 10 settembre), all’attore Fabio De Luigi (11-17 settembre) e al genere Sci-Fi (dal 18 al 30 settembre).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Coyote

Michael Chiklis (“The Shield“) ritorna con Coyote, nuova serie TV in arrivo a settembre su NOW e Sky On Demand. Dopo 32 anni di servizio, l’agente della polizia di frontiera Ben Clemens si ritrova ad aiutare le persone che ha sempre cercato di tenere fuori dagli Stati Uniti. Toccando con mano la vita dall’altra parte del confine, l’uomo inizia a mettere in discussione la sua visione del mondo.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 5 settembre 2021.

Coyote, il trailer ufficiale

Billions – stagione 5 (2a parte)

Tra le novità arriva finalmente la seconda parte della quinta stagione di Billions, dopo oltre un anno dall’interruzione causata dalla pandemia. In questa stagione Bobby Axelrod e Chuck Rhoades hanno riacceso la loro rivalità, mentre si sono presentati all’appello nuovi nemici. Il finale di stagione è composto da cinque episodi, ma la serie è già stata rinnovata per una sesta stagione.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 7 settembre 2021.

Billions 5 (2a parte), il trailer ufficiale

Supergirl – stagione 6 (finale)

Sbarca a settembre 2021 su Sky On Demand (niente NOW, visto che viene trasmessa sui Premium Action) la sesta e ultima stagione di Supergirl. La serie è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics (interpretato da Melissa Benoist), cugina di Superman e il cui vero nome è Kara Zor-El. È finalmente arrivato il momento del gran finale, dopo i ritardi provocati dalla pandemia.

Disponibile su Sky On Demand dal 9 settembre 2021.

Supergirl 6, il trailer ufficiale

Ridatemi mia moglie (original)

A settembre debutta Ridatemi mia moglie, la nuova produzione Sky Original in due parti con regia di Alessandro Genovesi e un cast composto da Fabio De Luigi, Diego Abatantuono e Anita Caprioli. Giovanni e la moglie Chiara sono sposati da tanti anni, ma il loro rapporto è logoro. La donna decide di lasciarlo con una lettera, che scrive e poi getta nel cestino, mentre l’ignaro marito le sta preparando una festa a sorpresa per il compleanno: dopo aver trovato la lettera non si dà per vinto e vuole riconquistare Chiara a tutti i costi.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 13 e dal 20 settembre 2021.

Ridatemi mia moglie, il trailer ufficiale

Britannia – stagione 3 (original)

Le novità NOW e Sky On Demand di settembre 2021 comprendono la terza stagione di Britannia, serie TV Sky Original. In questa stagione avremo una trasformazione radicale di Cait nel suo percorso da prescelta. Quest’ultima dovrà compiere una decisione particolarmente importante per il futuro della sua gente. Confermati nel cast Eleanor Worthington Cox, David Morrissey, Annabel Scholey, Nikolaj Lie Kaas e Mackenzie Crook.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 17 settembre 2021.

Britannia 3, il trailer ufficiale

Scene da un matrimonio (miniserie)

Debutta su NOW e Sky On Demand Scene da un matrimonio, miniserie HBO con Jessica Chastain e Oscar Isaac basata sul film del 1973. La storia di un marito e di una moglie che si rendono conto dopo anni di matrimonio che qualcosa non quadra e che l’idillio cui la società prova a ricondurli non è altro che un sogno destinato a infrangersi. A differenza del film originale, ambientato negli anni’70, la serie racconta vicende dei giorni nostri.

Disponibile su NOW e Sky On Demand dal 20 settembre 2021.

Scene da un matrimonio, il trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Black Monday (stagione 3) – 7 settembre 2021

– 7 settembre 2021 Gold Digger (miniserie) – 8 settembre 2021

– 8 settembre 2021 Carter – 21 settembre 2021

– 21 settembre 2021 Work in progress (stagione 2) – 25 settembre 2021

– 25 settembre 2021 The Sister (miniserie) – 26 settembre 2021

– 26 settembre 2021 Transplant – 27 settembre 2021

– 27 settembre 2021 La tamburina (miniserie) – 28 settembre 2021

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a settembre 2021. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

