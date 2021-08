Infinity+ novità settembre 2021: film, serie TV e originals

Le novità Infinity+ di settembre 2021 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è recentemente rinnovato con la nascita di Mediaset Infinity, è ormai tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a settembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Film da vedere su Infinity+

Cattivissimo me 3

Per tutta la famiglia sbarca su Infinity+ Cattivissimo me 3, film d’animazione della popolare saga con protagonisti Gru e i Minion. Dopo essere stato licenziato dalla Lega Anti Cattivi per essersi lasciato sfuggire Balthazar Bratt, un supercriminale in grado di minacciare l’umanità, Gru si trova nel bel mezzo di una profonda crisi d’identità.

Disponibile su Infinity+ dal 5 settembre 2021.

Cattivissimo me 3, il trailer ufficiale

The Conjuring – Per ordine del diavolo (Premiere)

Una delle novità Infinity+ da non perdere a settembre 2021, soprattutto per gli appassionati dell’horror, è The Conjuring – Per ordine del diavolo, l’ultimo capitolo della popolare saga. Un terrificante caso di omicidio e una misteriosa e malvagia presenza riescono a scuotere persino gli esperti investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Una agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro per Vera Farmiga e Patrick Wilson.

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 10 al 16 e dal 24 al 30 settembre 2021.

The Conjuring – Per ordine del diavolo, il trailer ufficiale

Atomica bionda

Per gli amanti dei film d’azione e di spionaggio arriva su Infinity+ Atomica bionda, adattamento cinematografico della graphic novel The Coldest City. Durante la Guerra Fredda, una delle più letali spie dell’MI6 (Charlize Theron) viene inviata a Berlino per portare a termine una missione impossibile: recuperare una lista con i nomi di tutti gli agenti occidentali in azione.

Disponibile su Infinity+ dal 12 settembre 2021.

Atomica bionda, il trailer ufficiale

Superintelligence (Premiere)

Tra le novità Infinity+ di settembre 2021 arriva Superintelligence, commedia con protagonista Melissa McCarthy. Carol Peters è un’ex manager la cui vita viene completamente stravolta quando viene scelta per essere osservata da un’incredibile e avanzatissima Intelligenza Artificiale che potrebbe prendere il controllo del mondo: riuscirà in tre giorni a convincerla a non sterminare l’umanità?

Disponibile su Infinity+ Premiere dal 17 al 23 settembre 2021.

Superintelligence, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Infinity+

Grease – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 Ooops! Ho perso l’arca! – 1 settembre 2021

Grace di Monaco – 2 settembre 2021

Un’occasione da Dio – 3 settembre 2021

Scooby-Doo! Alla core di Re Artù (Premiere) – dal 3 al 9 settembre 2021

Mi presenti i tuoi? – 4 settembre 2021

Cattivissimo me 3 – 5 settembre 2021

Il postino – 6 settembre 2021

Pensavo fosse amore… invece era un calesse – 7 settembre 2021

Scusate il ritardo – 8 settembre 2021

Le vie del Signore sono finite – 9 settembre 2021

Self/Less – 10 settembre 2021

Ufficiale e gentiluomo – 11 settembre 2021

Atomica bionda – 12 settembre 2021

Pokémon: Detective Pikachu – 12 settembre 2021

Dolor y Gloria – 12 settembre 2021

Johnny Stecchino – 13 settembre 2021

Pinocchio – 14 settembre 2021

Conspiracy – La cospirazione – 15 settembre 2021

Critters Attack! – Il ritorno degli extraroditori – 15 settembre 2021

The Banana Splits Movie – 16 settembre 2021

La riscossa delle nerd – 17 settembre 2021

Godzilla 2 – King of the monsters – 19 settembre 2021

Il debito – 24 settembre 2021

Wonder Park – 28 settembre 2021

Serie TV da vedere su Infinity+

Supergirl – stagione 6 (finale)

Tra le novità Infinity+ di settembre arriva finalmente la sesta e ultima stagione di Supergirl: si parte con i primi due episodi in anteprima il 2 e il 9 settembre, per poi proseguire con il resto della stagione dal 10 settembre con una puntata a settimana. La serie è basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, cugina di Superman e il cui vero nome è Kara Zor-El. Terza, quarta e quinta stagione sono già disponibili sulla piattaforma.

Disponibile su Infinity+ a partire dal 2 settembre 2021.

Supergirl 6, il trailer ufficiale

A.P. Bio – stagione 3

Su Infinity+ arriva a settembre la terza stagione di A.P. Bio, che si va ad aggiungere alla seconda già disponibile. La serie parla di Jack Griffin, studioso di filosofia ad Harvard, che perde il lavoro ed è costretto a tornare a Toledo a lavorare come professore di biologia in un liceo. Accorgendosi di avere una classe piena di brillanti studenti, l’uomo decide di sfruttarla a proprio vantaggio.

Disponibile su Infinity+ dal 19 settembre 2021.

A.P. Bio 3, il trailer ufficiale

Schitt’s Creek – stagione 4

Schitt’s Creek prosegue su Infinity+ con la quarta stagione, una delle novità da non perdere sulla piattaforma (le altre tre sono già a disposizione). Racconta la storia del ricco magnate dei videostore Johnny Rose (Eugene Levy) e della sua famiglia, che si ritrova improvvisamente al verde ed è costretta a vivere in una piccola e deprimente cittadina che aveva comprato per gioco, abbandonando la vita agiata.

Disponibile su Infinity+ dal 30 settembre 2021.

Schitt’s Creek 4, il trailer ufficiale

Novità Infinity+ settembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a settembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di settembre da non perdere su altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui in basso: fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

