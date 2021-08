Disney+ novità settembre 2021: film, serie TV e originals

Cosa vedere tra le novità di settembre 2021 su Disney+ tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia già da più di un anno, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche in questo mese post vacanze accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo settembre 2021, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a settembre 2021 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film.

Abbonati ora a Disney Plus! Non perderti le novità

Film da vedere su Disney+

Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles

Billie Eilish fa il suo debutto su Disney+ con il concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, un’esperienza cinematografica in anteprima mondiale. La nota artista, vincitrice del Grammy Award, presenterà una performance intima di ogni canzone nell’ordine del disco stesso, per la prima volta dal palco del leggendario Hollywood Bowl. Lo speciale includerà elementi animati, portando gli spettatori in un viaggio attraverso Los Angeles e gli scenari più iconici.

Disponibile su Disney+ dal 3 settembre 2021.

Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, il trailer ufficiale

Il coraggio della verità

Tra le novità Disney+ di settembre 2021 arriva Il coraggio della verità, film basato sull’omonimo romanzo best-seller di Angie Thomas. Racconta la storia di Starr Carter, che si divide tra il povero quartiere in cui abita e la scuola privata a maggioranza bianca. L’equilibrio viene distrutto quando assiste all’uccisione di un amico d’infanzia da parte di un poliziotto. La ragazza proverà a far sentire la sua voce e a lottare per ciò che è giusto.

Disponibile su Disney+ dal 10 settembre 2021.

Il coraggio della verità, il trailer ufficiale

Stuber – Autista d’assalto

Un po’ di azione su Disney+ con la action-comedy Stuber – Autista d’assalto, con Kumail Nanjiani e Dave Bautista. Un autista fa salire un passeggero che si rivela essere un poliziotto sulle tracce di un violento assassino: partirà una tormentata serie di disavventure in cui l’uomo proverà a mantenere la sua valutazione a cinque stelle senza lasciarci la vita.

Disponibile su Disney+ dal 24 settembre 2021.

Stuber – Autista d’assalto, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Disney+

The A-Team – 3 settembre 2021

– 3 settembre 2021 Predator – 10 settembre 2021

– 10 settembre 2021 Predator 2 – 10 settembre 2021

– 10 settembre 2021 Predators – 10 settembre 2021

– 10 settembre 2021 The Predator – 10 settembre 2021

– 10 settembre 2021 Miraculous Shangai – La leggenda di Ladydragon – 10 settembre 2021

– 10 settembre 2021 Vent’anni (cortometraggio) – 10 settembre 2021

(cortometraggio) – 10 settembre 2021 Nona (cortometraggio) – 17 settembre 2021

(cortometraggio) – 17 settembre 2021 Il ragazzo che diventerà re – 24 settembre 2021

Serie TV da vedere su Disney+

Una vita da Dug (cortometraggi)

Nelle novità da non perdere questo mese, soprattutto per i più piccoli (ma non solo), troviamo Una vita da Dug, una serie di cortometraggi Pixar che raccontano le avventure e le disavventure di Dug, l’adorabile cagnolone del film Up. Ognuno presenta eventi quotidiani che accadono nel giardino, che vengono visti attraverso gli occhi dell’amato cane parlante.

Disponibile su Disney+ dall’1 settembre 2021.

Una vita da Dug, il trailer ufficiale

American Horror Stories

Per gli appassionati dell’orrore arriva su Disney+ American Horror Stories, spin-off della popolare serie TV (disponibile da questo mese nelle stagioni 1-9) di Ryan Murphy e Brad Falchuk. La nuova serie antologica, composta da sette episodi, propone una storia horror diversa per ogni puntata ed è ambientata nel mondo della serie principale.

Disponibile su Disney+ dall’8 settembre 2021.

American Horror Stories, il trailer ufficiale

Y: L’ultimo Uomo

Tra le novità Disney+ di settembre Y: L’ultimo Uomo, serie drammatica basata sull’omonima serie di fumetti DC Comics di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Si svolge in un mondo post apocalittico in cui un cataclisma ha sterminato tutti i mammiferi con il cromosoma Y, eccetto un uomo cisgender e la sua scimmia. I sopravvissuti proveranno con tutte le loro forze a ripristinare ciò che è andato perduto, sfruttando l’opportunità di creare qualcosa di migliore.

Disponibile su Disney+ dal 22 settembre 2021.

Y: L’ultimo Uomo, il trailer ufficiale

Star Wars: Visions

Gli appassionati di Star Wars non mancheranno di dare una possibilità a Star Wars: Visions, una collezione di cortometraggi animati che celebrano il mondo di Guerre Stellari attraverso la lente dei migliori creatori e narratori di anime del mondo. Ogni episodio viene raccontato con una freschezza e una voce che ampliano la comprensione di ciò che può essere una storia di Star Wars.

Disponibile su Disney+ dal 22 settembre 2021.

Black-ish (stagione 6)

Su Disney+ arriva la sesta stagione di Black-ish, pluripremiata serie TV che racconta la storia di un uomo determinato a ristabilire un senso di identità culturale per la sua famiglia. Andre “Dre” e Rainbow Johnson vogliono il meglio per i propri figli, ma l’infanzia di questi ultimi si sta trasformando in qualcosa di molto diverso da quella che hanno vissuto in prima persona. Scopriranno che c’è un prezzo da pagare per voler dare ai figli più di quanto hanno avuto loro.

Disponibile su Disney+ dal 22 settembre 2021.

Black-ish 6, il promo trailer ufficiale

Altre serie TV da vedere su Disney+

Un solo nome: Feyenoord (Star Original) – 1 settembre 2021

(Star Original) – 1 settembre 2021 American Horror Story (stagioni 1-9) – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 Single Parents (stagioni 1-2) – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 Fancy Nancy (stagione 2) – 1 settembre 2021

– 1 settembre 2021 The Resident (stagione 4) – 8 settembre 2021

– 8 settembre 2021 Dottoressa Dogie – 8 settembre 2021

– 8 settembre 2021 Cuori senza età (stagioni 1-7) – 8 settembre 2021

– 8 settembre 2021 Apocalypse: La guerra dei mondi – 8 settembre 2021

– 8 settembre 2021 Bless the Harts (Star Original) – 15 settembre 2021

(Star Original) – 15 settembre 2021 Stumptown (stagione 1) – 15 settembre 2021

– 15 settembre 2021 The Orville (stagioni 1-2) – 15 settembre 2021

– 15 settembre 2021 Disney Princess Remixed: Noi Principesse Sempre – 17 settembre 2021

– 17 settembre 2021 The ’90s: The Last Great Decade – 22 settembre 2021

– 22 settembre 2021 Sons of Anarchy (stagioni 1-7) – 29 settembre 2021

– 29 settembre 2021 The Greath North (Star Original) – 29 settembre 2021

(Star Original) – 29 settembre 2021 Grand Hotel (stagione 1) – 29 settembre 2021

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a settembre 2021 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?