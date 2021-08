La fotocamera di iPhone 13 farà faville anche sulla registrazione video

Il comparto fotografico degli iPhone è da sempre uno dei punti di forza degli smartphone targati Apple, e la serie iPhone 13 attesa al lancio per inizio autunno non è da meno. Di questo ne sono certi molti leaker e anche Bloomberg che, in un nuovo rapporto, indica la funzione “Cinematic Video” per quanto riguarda la registrazione dei video.

I video saranno il punto di forza di iPhone 13

Secondo le ultime voci, pare che iPhone 13 sarà in grado di registrare video in modalità Ritratto mantenendo lo stesso livello di dettaglio, profondità e nitidezza dell’effetto bokeh immortalato dalla modalità Ritratto per le foto. Restando in ambito video, i content creator impegnati nella registrazione di video troveranno in iPhone 13 un compagno fidato per via del supporto al formato ProRes. A fronte di un consumo maggiore di spazio in memoria rispetto ai video in formato “standard”, con i video ProRes sarà possibile lavorare su filmati con una qualità molto simile a quella dei registri professionisti.

Sembra, inoltre, che gli ingegneri Apple stiano lavorando anche all’implementazione di un nuovo filtro gestito dalla Intelligenza Artificiale (IA) in grado di applicare modifiche solo ad alcuni elementi presenti in foto anziché su tutta l’immagine.

Insomma, tutto ci porta a credere che quest’anno la fotografia tornerà ad essere un elemento chiave dei nuovi smartphone Apple.

