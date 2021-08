Xiaomi G9 è l’aspirapolvere di qualità al prezzo vantaggioso di Xiaomi

Dopo averlo recensito qualche tempo fa, torniamo a parlare di Xiaomi Mi Cordless Stick Vacuum Cleaner G9, nuovamente in offerta su eBay a un prezzo molto vantaggioso e, ancora una volta, con un regalo molto allettante.

Se state cercando un valido alleato per le vostre pulizie domestiche, Xiaomi G9 è una soluzione di qualità, proposta al solito prezzo accessibile al quale ci ha abituati il colosso cinese. Elevata la potenza di aspirazione, pari a 120 AW, che consentono a questo aspirapolvere di raccogliere qualsiasi tipo di sporco, senza mai andare in difficoltà.

Anche i capelli non rappresentano un problema, grazie alla conformazione a V della spazzola a rullo, che integra una sorta di pettine in grado di convogliare i capelli verso il condotto di aspirazione, evitando che finiscano per aggrovigliarsi. Che abbiate i capelli lunghi o animali a pelo lungo in casa, con Xiaomi G9 non avrete problemi a mantenere pulito l’ambiente in cui vivete.

Ottima anche l’autonomia, che grazie alla batteria da 2.500 mAh raggiunge i 60 minuti, sufficienti per pulire abitazioni di dimensioni medio/grandi. Xiaomi non ha trascurato però il fattore durabilità, dotando il proprio aspirapolvere cordless di una batteria sostituibile: vi basterà quindi acquistare una seconda batteria per raddoppiare l’autonomia, che raggiungerà le due ore. E nel caso la batteria dovesse danneggiarsi o esaurirsi non dovrete ricorrere a un centro assistenza specializzato per la sua sostituzione.

Ricca anche la dotazione di accessori, che oltre al tubo di prolunga e alla spazzola motorizzata principale, include una mini spazzola motorizzata per pulire sedie, divani e materassi, una spazzola morbida 2 in 1 e una bocchetta interstiziale per raggiungere anche gli angoli più difficili.

Xiaomi G9 è disponibile su eBay. Inoltre acquistando l'aspirapolvere è possibile ricevere un voucher che permette di ottenere uno sconto sull'acquisto di una seconda batteria.

