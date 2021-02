Da qualche anno anche gli storici produttori di aspirapolvere con filo hanno abbandonato lo sviluppo in favore di soluzioni completamente cordless, come il nuovo Xiaomi G9. Mantenendo fede alla propria filosofia, che promette il massimo della tecnologia al giusto prezzo, anche il nuovo aspirapolvere adotta numerose soluzioni in grado di distinguerlo dalla massa.

Pur essendo relativamente economico, soprattutto rispetto ai marchi più blasonati, Xiaomi G9 offre numerose funzionalità pensate per garantire la miglior esperienza utente. Due in particolare sono i punti salienti che lo rendono appetibile: la batteria rimovibile e la spazzola con disegno a V che può essere utilizzata sia per i pavimenti sia per la moquette, garantendo in entrambi i casi un’ottima pulizia.

Pulizia perfetta su ogni superficie

Un buon aspirapolvere cordless non può prescindere da un motore digitale ad alta velocità e questo Xiaomi non delude. Il motore raggiunge una velocità di 100.000 giri al minuto generando una forza aspirante di 120 AW e grazie al sistema di separazione a ciclone deposita le particelle di sporco sul fondo del contenitore migliorando l’efficienza.

Il filtro a 5 stadi offre una filtrazione del 99,97% e riesce a raccogliere particelle grandi fin a 0,3 micron. In questo modo viene assicurata la massima pulizia che previene inquinamento secondario e allergie.

Una delle cose che ci è piaciuta maggiormente è la spazzola con design a V, che evita l’aggrovigliamento dello sporco raccolto. Per chi ha animali in casa è una manna dal cielo, visto che raccoglie i peli senza che si formino grovigli attorno alla spazzola, che portano a perdite di tempo per la pulizia.

La spazzola rotante è perfetta anche per raccogliere i capelli, in particolare quelli più lunghi, grazie a una serie di dentini in plastica che rallenta la formazione di grovigli stretti, lasciando il tempo al motore di aspirarli nel serbatoio dello sporco.

E non c’è bisogno nemmeno di cambiare spazzola passando da superfici dure come parquet, piastrelle o marmo, a superfici morbide, come moquette o tappeti. Con la stessa spazzola, appositamente disegnata, è possibile pulire qualsiasi superficie. Noi l’abbiamo utilizzata su diversi tipi di piastrelle, cotto e marmo, pulendo poi alcuni tappeti di diversa consistenza, e in tutti i casi la pulizia è stata molto soddisfacente.

La scorrevolezza garantita dalla spazzola è davvero buona, tanto che anche un bambino può utilizzare facilmente Xiaomi G9, anche sui tappeti. Ci è piaciuta anche la dotazione di spazzole, non esagerata ma comunque più che sufficiente per le necessità domestiche o di un piccolo ufficio.

Oltre alla spazzola principale abbiamo trovato una spazzola più piccola, anch’essa motorizzata, ottima per la pulizia di divani, poltrone e materassi, un ugello per pulire gli angoli dove la spazzola non arriva e una spazzola due in uno che abbiamo provato con successo su alcune tastiere, eliminando in un batter d’occhio ogni traccia di polvere e sporco depositato.

Tre i livelli di potenza a disposizione, variabili grazie al selettore posto sul retro del motore, in una posizione facilmente raggiungibile con il pollice. Già a livello minimo la forza aspirante è buona, anche se è consigliato utilizzarla solamente se passate l’aspirapolvere tutti i giorni e non avete animali in casa.

La soluzione migliore è ricorrere al secondo livello, la giusta combinazione tra potenza e autonomia: a questa potenza è possibile utilizzare l’aspirapolvere per circa 30 minuti, mentre alla potenza minima l’autonomia sale fino a 60 minuti, dato raggiunto, in media, anche nei nostri test.

Per lo sporco più difficile, o per pulire divani e materassi, è consigliato il livello più alto che però vi garantisce circa 8 minuti di autonomia, un dato assolutamente in linea con i modelli più costosi, quelli che sul mercato sono in vendita a non meno di 600 euro. Xiaomi però ha il vantaggio della batteria rimovibile, di cui parleremo tra poco.

L’autonomia può variare a seconda degli accessori utilizzati: le due spazzole motorizzate ovviamente aumentano i consumi, mentre le altre due, prive di motore, permettono di lavorare per qualche minuto in più rispetto ai valori medi che vi abbiamo riportato. Ecco che alla massima potenza potete arrivare a 10 minuti con la massima potenza, perfetto se dovete pulire molte nicchie o angoli difficilmente raggiungibili dalla spazzola tradizionale.

Semplice da pulire e da mantenere

Ottima la capacità del contenitore dello sporco che arriva a 0,6 litri, più che sufficiente per pulire anche case di grandi dimensioni. L’abbiamo utilizzato su superfici più piccole, ma la capienza ci ha permesso di svuotare il serbatoio un paio di volte alla settimana.

È sufficiente posizionare l’aspirapolvere sopra al cestino e aprire lo sportello situato nella parte inferiore per far uscire tutto lo sporto. E anche la pulizia del serbatoio è semplice, visto che si smonta semplicemente e può essere lavata sotto l’acqua corrente. Dite addio ai sacchetti per la polvere dei tradizionali aspirapolvere con filo o delle vecchie scope elettriche, con Xiaomi G9 sono solo un brutto ricordo. Senza contare che non spenderete nulla per acquistare parti di ricambio.

E sempre nell’ottica del risparmio deve essere valutata la scelta di Xiaomi di proporre una batteria rimovibile, soluzione ancora molto difficile da trovare sul mercato. Nonostante offra un’autonomia più che buona, la batteria è sempre il tallone di Achille di questo genere di prodotti.

Con i tempi di ricarica che si attestano sulle tre ore e mezza (con batteria completamente scarica) diventa difficile pulire una casa in maniera accurata. Ecco che la scelta di Xiaomi si rivela azzeccata, visto che è sufficiente dotarsi di una seconda batteria da avere sempre carica, per continuare a lavorare a lungo.

Vi assicuriamo che venti minuti di autonomia alla massima potenza permettono di pulire accuratamente anche ambienti grandi, o divani particolarmente complicati. E se non avete un robot aspirapolvere e volete pulire casa o l’ufficio a media potenza, avrete circa un’ora di tempo (dato che cresce se deciderete di acquistare ulteriori batterie).

Nella confezione di vendita dell’aspirapolvere è presente una basetta da fissare al muro che permette di ricaricare, grazie all’alimentatore in dotazione, entrambe le batterie, per averle sempre pronte al momento del bisogno. Una soluzione che ci è piaciuta particolarmente e che non si trova in soluzioni di questa fascia di prezzo.

La possibilità di sostituire la batteria, prolunga inoltre la vita utile dell’aspirapolvere, visto che quando sarà esaurita basterà acquistarne una nuova, senza dover buttare tutto o ricorrere a parti di ricambio difficili da sostituire (almeno non al volo) e molto più costose.

In conclusione

Se sulla carta questo Xiaomi G9 può sembrare in tutto e per tutto uguale a tanti altri modelli presenti sul mercato, la batteria sostituibile e la spazzola combinata con design a V sono due soluzioni che lo rendono decisamente preferibile rispetto alla maggior parte delle soluzioni in commercio.

Se a questo aggiungete il solito ottimo prezzo di Xiaomi, converrete con noi che si tratta della miglior scelta attualmente disponibile. Noi ne siamo rimasti entusiasti, per la semplicità d’uso e per la versatilità, a casa come in ufficio. Il prezzo di listino è di 239,99 euro ma potete risparmiare ulteriormente approfittando della promozione di lancio che dal 18 al 28 febbraio vi permetterà di acquistarlo a 170,99 euro, un prezzo davvero straordinario, utilizzando il codice sconto PIT10PERTE. Disponibile all’acquisto col coupon in esclusiva su eBay.

Gli acquirenti di Xiaomi G9 riceveranno inoltre un buono per acquistare la seconda batteria con un rimborso di 30 euro. Il prezzo originale è di 59,90, che dovrete pagare al momento dell’acquisto, ma il venditore vi rimborserà entro 48 ore 30 euro per cui pagherete solamente 29,90 euro per raddoppiare l’autonomia. Insieme alla batteria riceverete un adattatore da collegare al supporto da parete, per ricaricare contemporaneamente sia la batteria montata sull’aspirapolvere sia quella di scorta.