Lo Smart Living di Xiaomi si arricchisce di cinque nuovi prodotti AIoT

Uno degli obiettivi di Xiaomi è quello di migliorare ogni aspetto della vita degli utenti, offrendo loro esperienze più smart grazie a dispositivi AIoT sempre più evoluti. Oggi il colosso cinese ha annunciato ben cinque novità, che potenziano la Smart Life in ogni suo aspetto, rendendola sempre più connessa e controllabile.

Mi Router AX9000

A oltre quattro mesi dal lancio sul mercato cinese, arriva anche in Italia Mi Router AX9000, pensato per soddisfare i bisogni della casa connessa e con un occhio di riguardo per il gaming. Si tratta del primo router tir0band WiFi 6, con due band a 5 GHz che può raggiungere la velocità di 8.354 Mbps, perfetto per il gamer più esigente così come per chi vuole una casa iperconnessa in grado di trasmettere stream in 4K senza alcun ritardo.

Grazie a un’antenna dedicata i dispositivi IoT possono essere collegati al router e gestiti in modo decisamente semplice. Il router, che può essere completamente controllato tramite l’app Xiaomi Home, dispone di tre porte Gigabit per la rete interna, una porta Gigabit LAN/WLAN e una porta a 2,5 Gbps per LAN e WLAN.

Mi Router AX9000 sarà disponibile in Italia a partire da 299,90 euro

Mi 2K Gaming Monitor 27″

È dedicato ai gamer anche il secondo prodotto annunciato oggi, Mi 2K Gaming Monitor 27″, con risoluzione di 2560 x 1440 pixel e frequenza di refresh a 165 Hz. Il pannello IPS offre elevati angoli di visione, un tempo di risposta di 1 ms, contrasto tipico di 1000:1 e una luminosità di 400 cd/mq. Non mancano il supporto VESA DisplayHDR 400, supporto DCI-P3 (95%) e sRGB (100%).

La certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light garantisce una ridotta emissione di luce blu per ridurre l’affaticamento della vista durante le sessioni prolungate di gioco. Mi 2K Gaming Monitor 27 sarà in vendita a 499,90 euro.

Mi Smart Air Fryer 3.5L

Una vera casa intelligente non può prescindere da una cucina connessa e Mi Smart Fryer 3.5L ne è la dimostrazione. Si tratta di un dispositivo che si rivolge a tutti quelli che non vogliono rinunciare a uno stile di vita sano, rendendo semplice e salutare la cottura, senza dover aggiungere olio.

Controllabile tramite l’app Xiaomi Home, la friggitrice può funzionare a temperature comprese tra 40 e 200 gradi, per avere una cottura perfetta per ogni pietanza preparata. È possibile programmare al cottura fino a 2 4 ore, per trovare la cena o il pranzo pronto, senza scordare la possibilità di controllarla tramite Google Assistant o Alexa e di avere tutto sotto controllo tramite lo schermo OLED.

Mi Smart Air Fryer sarà in vendita a 99,90 euro

Mi Electric Scooter 3

Xiaomi vuole mantenere la propria posizione di leader nel mercato della micro mobilità elettrica e annuncia Mi Electric Scooter 3, pronto a offrire più dei predecessori. Si parte da un motore da 600W di potenza massima che permette al monopattino elettrico di raggiungere i 25 Km/h, superando pendenze fino al 16%.

Grazie alla batteria da 7650 mAh è in grado di percorrere fino a 30 Km, anche se sull’autonomia incidono il peso del conducente (fino a 100 Kg) e il tipo di strada percorsa. Dal punto di vista della sicurezza abbiamo il sistema frenante rigenerativo E-ABS e un nuovo freno posteriore a doppio disco, per spazi di frenata ridottissimi.

Il nuovo design offre una chiusura i tre fasi che lo rende comodo da trasportare nel bagagliaio o nei mezzi pubblici, con un peso di 13 Kg che non è esagerato. Due le colorazioni disponibili, Onyx Black e Gravity Grey. Mi Electric Scooter 3 sarà in vendita a 449,90 euro.

Redmi Buds 3 Pro

Chiudiamo con le nuove cuffie true wireless Redmi Buds 3 Pro, con cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza, per un’esperienza di ascolto realmente immersiva. La cancellazione riesce a togliere fino a 35dB, fornendo un perfetto isolamento nel caso vogliate ascoltare la musica preferita in pace.

La connettività Bluetooth 5.2 garantisce stabilità e riduce i consumi, oltre a offrire la possibilità di collegare le cuffie a due diversi dispositivi. L’autonomia raggiunge le 6 ore con una singola carica e 28 ore utilizzando il case di ricarica. La carica veloce permette di avere 3 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica, ideale per chi fa sport e si dimentica di ricaricare le cuffie.

Le Redmi Buds 3 Pro saranno in vendita nelle colorazioni Graphite Black e Glacier Gray a 69,90 euro.