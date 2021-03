Xiaomi lancia il router da gaming Mi AX9000 con Wi-Fi 6

Xiaomi ha appena annunciato vari nuovi prodotti nel live streaming di oggi, tra i quali il nuovo router Wi-Fi Mi AX9000 che supporta lo standard Wi-Fi 6.

Si tratta di un router Tri-band dall’aspetto vistoso dedicato al gaming basato su un chipset Qualcomm hexa core (4 CPU+2 NPU) che supporta sia le bande 2.4 GHz che 5 GHz.

Caratteristiche e design del router Wi-Fi Mi AX9000

Il nuovo router Wi-Fi Mi AX9000 supporta fino a 16 dispositivi connessi ed è dotato di quattro imponenti antenne e di altrettante porte LAN nella parte posteriore, dove l’azienda rende disponibile anche una porta USB 3.0.

Il raffreddamento del dispositivo è fornito da una singola ventola che può mantenere il router fresco anche nei momenti più impegnativi.

Rispetto ai 4×4 80 Mhz della serie Mi AX3000, il nuovo router di Xiaomi offre una larghezza di banda 4×4 da 160 MHz, inoltre permette di sfruttare anche una terza banda per l’ottimizzazione del gioco online.

Il router Wi-Fi di Xiaomi supporta velocità fino a 9000 Mbps a seconda della frequenza di connessione con una portata dichiarata fino a un raggio di 12 metri attraverso qualsiasi ostacolo o muro.

Disponibilità e prezzo del router Wi-Fi Mi AX9000

Il nuovo router Wi-Fi Mi AX9000 verrà lanciato in Cina al prezzo di 999 Yuan, corrispondenti a circa 129 euro al cambio attuale. Al momento non abbiamo dettagli in merito a una sua commercializzazione a livello globale.

