Apple annuncia MagSafe Battery Pack, il power bank wireless per iPhone 12

Apple, senza annunci ufficiali o altro, ha presentato il MagSafe Battery Pack, di fatto un power bank di colore bianco per tutta la serie iPhone 12 per ricaricare gli smartphone di fascia alta in modalità wireless.

Arriva il nuovo battery pack MagSafe

Infatti, sfruttando il nuovo sistema di magneti integrati sotto la scocca in vetro del retro degli iPhone di ultima generazione, il MagSafe Battery Pack si aggancia saldamente ai telefoni Apple e inizia a ricaricarli automaticamente, senza necessità di premere alcun tasto – di fatto il nuovo accessorio non presente alcun tasto fisico.

Per ricaricare ancora più velocemente il proprio smartphone, Apple consiglia di utilizzare il MagSafe Battery Pack con un alimentatore da 27 W o superiore e, se si collega il cavo Lightning, è possibile utilizzarlo come caricabatterie wireless a 15 W di potenza.

Il MagSafe Battery Pack è disponibile fin da subito al prezzo di 109 euro.

Nuove colorazioni per alcuni accessori AirTag

Continuando a parlare di accessori Apple ma spostandoci dal ramo mobile, la compagnia di Cupertino ha svelato due nuove colorazioni per alcuni accessori AirTag: la colorazione verde foresta per il portachiavi in pelle, al prezzo di 39 euro, e la colorazione Sole di California per il laccetto in pelle, al prezzo di 45 euro.