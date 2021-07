Netflix novità luglio 2021: film, serie TV e originals

Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di luglio 2021 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo mese non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a luglio 2021 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Film da vedere su Netflix

Fear Street (Parte I, II e III) (original)

Tra le novità Netflix di luglio 2021 arriva la trilogia Fear Street, tratta dagli omonimi romanzi horror di R.L. Stine. Un gruppo di amici adolescenti si imbatte per caso in un’antica entità malvagia responsabile di una serie di omicidi brutali che colpiscono la città da più di 300 anni. Sulla piattaforma arrivano Parte I: 1994, Parte II: 1978 e Parte III: 1666.

Disponibile su Netflix dal 2, 9 e 16 luglio 2021

Fear Street, il trailer ufficiale

A Classic Horror Story (original)

Su Netflix arriva A Classic Horror Story, film horror italiano diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli con Matilda Lutz. Cinque persone viaggiano su un camper, ma per evitare la carcassa di un animale si schiantano contro un albero. Quando si riprendono si ritrovano in mezzo al nulla, con una foresta fitta e impenetrabile e una casa di legno in mezzo a una radura, che scoprono essere la sede di un culto agghiacciante.

Disponibile su Netflix dal 14 luglio 2021.

A Classic Horror Story, il trailer ufficiale

Trollhunters: L’ascesa dei Titani (original)

A luglio 2021 arriva su Netflix Trollhunters: L’ascesa dei Titani, il finale della saga di animazione Tales of Arcadia di Guillermo del Toro. In seguito agli eventi della trilogia, gli eroi di Arcadia devono unirsi per proteggere l’umanità dal crudele Ordine Arcano, che scatena la sua incontrollabile magia nera per invocare alcuni antichi titani intenti a distruggere il mondo.

Disponibile su Netflix dal 21 luglio 2021.

Trollhunters: L’ascesa dei Titani, il trailer ufficiale

Master of the Universe: Revelation – Parte 1 (original)

Tra le novità Netflix di luglio 2021 anche la Parte I di Master of the Universe: Revelation, serie animata carica d’azione che riprende il filo della storia dall’ultima apparizione dei leggendari personaggi di decenni fa. Dopo una battaglia tra He-Man e Skeletor, Eternia è in frantumi e i guardiani di Grayskull sono dispersi. Nonostante anni di segreti abbiano dilaniato la banda di eroi, Teela proverà a riunirla e a risolvere il mistero della spada del potere scomparsa: sarà una lotta contro il tempo per evitare la fine dell’Universo.

Disponibile su Netflix dal 23 luglio 2021

Master of the Universe: Revelation, il teaser trailer ufficiale

L’ultimo mercenario (original)

Tra le novità anche L’ultimo mercenario, film action con tratti comedy con protagonista Jean-Claude Van Damme. Richard Brumère è un ex agente delle forze speciali diventato mercenario che torna in azione quando l’immunità concessagli 25 anni prima per il figlio Archibald viene revocata. Il ragazzo è in pericolo e Richard dovrà contattare vecchie conoscenze per salvarlo, oltre a trovare il coraggio di rivelargli di essere suo padre.

Disponibile su Netflix dal 30 luglio 2021.

L’ultimo mercenario, il trailer ufficiale

Altri film da vedere su Netflix

Audible – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Labyrinth – Dove tutto è possibile – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Haseen Dillruba – 2 luglio 2021

– 2 luglio 2021 The 8th Night – 2 luglio 2021

– 2 luglio 2021 The Water Man – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 The Good Doctor – 13 luglio 2021

– 13 luglio 2021 Rete privata: chi ha ucciso Manuel Buendia – 14 luglio 2021

– 14 luglio 2021 Deep – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 L’ultima lettera d’amore – 23 luglio 2021

– 23 luglio 2021 Fidanzati per caso – 23 luglio 2021

– 23 luglio 2021 Resort to Love – All’amore non si sfugge – 29 luglio 2021

Serie TV da vedere su Netflix

Generazione 56k (original)

Una delle novità più attese del luglio 2021 di Netflix è Generazione 56k, serie TV italiana realizzata in collaborazione con i The Jackal che gioca sulla nostalgia degli anni ’90. Un incontro casuale porta due trentenni a ricordare il 1998, l’anno della loro prima tempesta ormonale e della svolta epocale portata da Internet nelle loro vite. Nel cast Angelo Spagnoletti, Cristina Cappelli, Gianluca Colucci (Fru) e Fabio Balsamo.

Disponibile su Netflix dall’1 luglio 2021.

Generazione 56k, il trailer ufficiale

Resident Evil: Infinite Darkness (original)

Gli appassionati della saga horror nata su PlayStation non si lasceranno sfuggire Resident Evil: Infinite Darkness, anime originale Netflix in computer grafica. La serie action-horror è incentrata sulle storie dei due personaggi più noti della saga, Leon S. Kennedy e Claire Redfield, ed è ambientata nel 2006, tra Resident Evil 4 e 5. Dopo un incidente di pirateria informatica alla Casa Bianca, Leon viene chiamato per indagare e si imbatte negli zombie e in un misterioso attacco.

Disponibile su Netflix dall’8 luglio 2021.

Resident Evil: Infinite Darkness, il trailer ufficiale

Biohacker – stagione 2 (original)

A luglio arriva su Netflix la seconda stagione di Biohacker, serie thriller tedesca che ha debuttato lo scorso anno. Mia dimentica tutto quello che le è successo dopo il rapimento, ma quando scopre un messaggio scritto da sé stessa, si rende conto che la sua vita sarà in pericolo finché non risolverà il mistero. Per riuscirci sarà costretta a lavorare con la dottoressa Lorenz.

Disponibile su Netflix dal 9 luglio 2021.

Biohacker 2, il trailer ufficiale

Sky Rojo – stagione 2 (original)

Su Netflix sbarca questo mese la seconda stagione di Sky Rojo, serie dagli ideatori de La casa di carta con tanta azione, adrenalina e umorismo nero. Coral, Wendy e Gina fuggono in cerca della libertà inseguite dagli scagnozzi di Romeo, il protettore e proprietario del Club delle Spose. Le donne si lanciano in una corsa frenetica affrontando mille pericoli, con l’unico scopo di sopravvivere.

Disponibile su Netflix dal 23 luglio 2021.

Sky Rojo 2, il trailer ufficiale

Come vendere droga online (in fretta) – stagione 3 (original)

Tra le novità Netflix di luglio 2021 anche la terza stagione di Come vendere la droga online (in fretta), serie TV tedesca che è stata ispirata da fatti realmente accaduti nel 2015 a Lipsia. Segue la storia di due studenti delle superiori che hanno creato un business di droga online in Europa per conquistare una ragazza. In questa stagione Moritz si ritrova inaspettatamente da solo e cerca di non mollare la presa come amministratore delegato di MyDrugs: quando le condizioni di Lenny peggiorano, i due si riuniscono per un ultimo incarico dalle conseguenze esplosive.

Disponibile su Netflix dal 27 luglio 2021.

Come vendere droga online (in fretta), il trailer ufficiale di lancio

Altre serie TV da vedere su Netflix

Young Royals – 1 luglio 2021

– 1 luglio 2021 Mortale (stagione 2) – 2 luglio 2021

– 2 luglio 2021 We The People – Alla scoperta della democrazia americana – 4 luglio 2021

– 4 luglio 2021 Cat People – 7 luglio 2021

– 7 luglio 2021 I migliori amici dell’uomo – 7 luglio 2021

– 7 luglio 2021 Elize Matsunaga: c’era una volta un crimine – 8 luglio 2021

– 8 luglio 2021 Atypical (stagione 4) – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 Virgin River (stagione 3) – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 Ridley Jones – 9 luglio 2021

– 9 luglio 2021 Naomi Osaka – 13 luglio 2021

– 13 luglio 2021 Heist: rapine incredibili – 14 luglio 2021

– 14 luglio 2021 Non ho mai… (stagione 2) – 15 luglio 2021

– 15 luglio 2021 Beastars (stagione 2) – 15 luglio 2021

– 15 luglio 2021 Inuyasha (stagione 6) – 15 luglio 2021

– 15 luglio 2021 In poche parole (stagione 3) – 16 luglio 2021

– 16 luglio 2021 Sexy Beasts – 21 luglio 2021

– 21 luglio 2021 Glow Up (stagione 3) – 28 luglio 2021

– 28 luglio 2021 Tattoo Redo: nuova vita ai tatuaggi – 28 luglio 2021

– 28 luglio 2021 Outer Banks (stagione 2) – 30 luglio 2021

– 30 luglio 2021 Centaurworld: il mondo dei centauri – 30 luglio 2021

– 30 luglio 2021 John DeLorean: mito e magnate – 30 luglio 2021

Le novità Netflix di luglio 2021

Queste dunque le migliori novità su Netflix a luglio 2021 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.