Microsoft suggerisce la probabile data di lancio di Windows 11

La presentazione di Windows 11 da parte di Microsoft, con tutte le annesse novità – alcune delle quali particolarmente intriganti –, è ancora uno degli argomenti più caldi del momento e adesso è spuntato un indizio sulla probabile data di lancio di questo importante aggiornamento.

A mettere in giro questo teaser, di fatto, è stato direttamente il colosso di Redmond durante l’evento di presentazione di Windows 11: come potete notare dall’immagine riportata, in tutti gli screenshot e i video di anteprima mostrati da Microsoft nel corso dell’evento è perfettamente visibile l’orologio di sistema all’estremità destra della barra delle applicazioni. Ebbene, in esso sono perfettamente leggibili la data 20/10/2021 e l’orario 11:11 AM.

Insomma, la data del rilascio ufficiale di Windows 11 potrebbe essere questa: il 20 ottobre 2021 (alle 11.11 del mattino). Per quanto ciò sia perfettamente possibile, è bene sottolineare che, almeno fino ad oggi, non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Microsoft e quello visibile nelle immagini potrebbe essere un banale placeholder.

Della data di lancio di Windows 11 si era già parlato a margine dell’annuncio e, in attesa di saperne di più, vi ricordiamo che potete verificare se il vostro computer è compatibile con l’aggiornamento (e, in caso negativo, conoscere il motivo).

Siete impazienti di vedere da vicino tutte le novità di Windows 11 ma non vi siete iscritti al programma Windows Insider entro il termine del 24 giugno? Date un’occhiata alla nostra video anteprima e fateci sapere nei commenti se vi piace.

Fonte