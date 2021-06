Microsoft ha fatto il grande annuncio: Windows 11 è ufficiale e presto arriverà su tutti i computer compatibili. Dopo aver visto le varie novità, l’azienda di Redmond ha comunicato quali sono i piani di rilascio sia per gli sviluppatori che per i clienti consumer.

Quando sarà disponibile Windows 11

Durante l’evento, Microsoft ha confermato che la prima release di Windows 11 sarà rilasciata tramite il canale Insiders, ovvero il canale Beta, già settimana prossima, ovvero a cavallo tra luglio e agosto. Questo vuol dire che mercoledì 30 giugno 2021 sarà disponibile al download la prima versione di Windows 11 per tutti i computer compatibili, per quei clienti che sono iscritti al programma.

L’installazione di tale versione ovviamente è sconsigliata in quanto potrebbero essere presenti diversi bug e problemi di malfunzionamenti, trattandosi di una Beta, se non di una Alpha, ovvero una delle primissime versioni. Nel caso in cui però vogliate installarla lo stesso, magari su un computer secondario, potete farlo semplicemente iscrivendovi al programma Insiders alla pagina ufficiale, riceverete poi Windows 11 come un classico aggiornamento del sistema operativo.

Microsoft sottolinea poi che Windows 11 richiede connettività Internet e un account Microsoft per completare la configurazione del dispositivo al primo utilizzo.

La versione stabile di Windows 11 invece sarà disponibile, con buona probabilità, durante l’autunno 2021, al momento però manca una data ufficiale di lancio anche se ci aspettiamo intorno al mese di ottobre.