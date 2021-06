Questa app vi spiega perché il vostro computer non è compatibile con Windows 11

Qualche giorno fa, Microsoft ha presentato la prossima versione del suo sistema operativo, Windows 11, che verrà reso disponibile gratuitamente per gli utenti Windows 10 entro le festività natalizie.

Per poter scaricare, installare ed eseguire il nuovo sistema operativo, tuttavia, occorre che il proprio computer sia in possesso di una serie di requisiti. Nello specifico, è necessario che il dispositivo sia alimentato da una CPU a 64 bit e che sia dotato di almeno 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. La scheda grafica deve essere compatibile con DirectX 12 (o successivo) con driver WDDM 2.0, mentre il display deve essere ad alta definizione (720p) con diagonale maggiore di 8 pollici.

Grazie all’applicazione Microsoft PC Health Check potete togliervi un qualsiasi dubbio sulla compatibilità del vostro computer con Windows 11 e scoprire in modo veloce se potrete eseguire il nuovo sistema operativo, non appena sarà disponibile.

Proprio di recente, il team di Microsoft ha aggiornato l’applicazione PC Health Check in modo tale che oltre a stabilire se un computer è compatibile o meno con Windows 11, fornisca anche una serie di informazioni sul perché non sarà in grado di eseguire l’ultima versione del sistema operativo.

Prima dell’aggiornamento, infatti, l’app restituiva semplicemente un messaggio di successo o fallimento senza però dare una qualche motivazione per la quale l’utente non sarebbe stato in grado di eseguire Windows 11.

Con questo aggiornamento, se il computer non sarà compatibile con Windows 11, l’app Microsoft PC Health Check offrirà all’utente anche qualche indizio in più sulla non-compatibilità dell’aggiornamento, che si tratti di un problema di archiviazione, di sicurezza o del processore.

We just made updates to the Windows 11 PC Health Check App. It now provides more detailed info on requirements not met. This should help in cases where folks assumed CPU compat issues were TPM related https://t.co/hTWMe16DWO pic.twitter.com/eZLTZMOdjT

— DWIZZZLE (@dwizzzleMSFT) June 25, 2021