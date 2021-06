I modelli da esposizione di iPhone 13 mostrano lievi cambiamenti

L’informatore Sonny Dickson ha da poco pubblicato una foto che mostra tutti e quattro i modelli da esposizione della prossima gamma iPhone 13.

La foto mostra il lato posteriore degli smartphone di Apple, da cui si può vedere che l’azienda riutilizzerà il design di iPhone 12 apportando solo lievi modifiche.

Trapelano i modelli da esposizione della gamma iPhone 13

La foto evidenzia che iPhone 13 e iPhone 13 mini sono passati dal posizionamento verticale a un posizionamento diagonale per le fotocamere posteriori.

Il leaker afferma che iPhone 13 Pro Max è leggermente più grande, mentre tutti i modelli dovrebbero essere più spessi di una frazione di millimetro, sia per quanto riguarda il corpo dello smartphone che per la fotocamera, in parte per le batterie di maggiori dimensioni e in parte per le fotocamere aggiornate.

Secondo TrendForce tutti e quattro i modelli saranno dotati di stabilizzazione del sensore e di un obiettivo ultra wide migliorato (6P) con autofocus, mentre solo gli iPhone 13 Pro saranno dotati di sensore LiDAR, come si può notare anche nei modelli da esposizione.

Secondo quanto riferito Apple cercherà di tornare a presentare i nuovi iPhone a settembre, dopo il posticipo di un mese l’anno scorso a causa della pandemia, tuttavia quest’anno esiste un altro ostacolo: la carenza di semiconduttori.

In copertina: iPhone 12 mini

Potrebbe interessarti: iPhone 13 vicino al lancio? Tanti indizi lasciano credere che sia proprio così!

Fonte