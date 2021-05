Quanto ha influenzato i prezzi la carenza di chip? L’analisi sui prodotti tech

La carenza a livello mondiale di chip è uno dei tanti contraccolpi derivanti dalla pandemia da COVID-19, con mancanze che hanno influenzato il mercato di computer, smartphone e di tanti apparecchi elettronici.

Le cause sono da ricercare nel temporaneo fermo dei principali impianti produttivi di semiconduttori dovuto al lockdown su scala mondiale di inizio 2020 e nella contemporanea crescita della richiesta di dispositivi elettronici per smart working, didattica a distanza e intrattenimento. Idealo ha analizzato il mercato online per verificare come tutto questo abbia influito sui prezzi di vendita.

Carenza di chip = aumento dei prezzi: ecco i prodotti con i rincari maggiori

L’analisi del mercato online dei principali prodotti di elettronica ha permesso di notare prezzi decisamente più alti della media per diversi prodotti di elettronica. Tra quelli che hanno fatto registrare aumenti maggiori troviamo le stampanti multifunzione, con un prezzo di quasi 42 euro superiore alla media tra l’ottobre 2020 e l’aprile 2021; nei primi quattro mesi di quest’anno i prezzi sono aumentati del 33,1% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Gli aumenti hanno riguardato anche tanti altri prodotti, tra cui i router (+29%), i televisori (+28%), gli smartwatch, gli smartphone (entrambi +8%) e i notebook (+6%). Anche fotocamere mirroless, access point, action camera e server NAS hanno subito dei rincari consistenti. In base a quanto riportato, il mese ideale per acquistare uno smartphone è stato quello di settembre 2020

In questi grafici possiamo notare l’andamento dei prezzi rispetto alla media (linea arancione) di stampanti, router, TV e notebook: i prezzi di questi ultimi sono saliti di quasi 56 euro rispetto a quelli medi.

La situazione dovrebbe migliorare nel corso dei mesi, ma ci vorrà ancora del tempo per tornare alla normalità. Anche voi siete stati costretti a spendere qualcosa in più per acquistare un dispositivo elettronico che vi serviva? Raccontatecelo nel solito box qui di seguito.