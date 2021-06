Ora è possibile indossare Samsung Galaxy Watch 3 in realtà aumentata

Ora le persone interessate possono provare lo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 in qualsiasi momento e direttamente sui loro polsi senza recarsi in un negozio fisico grazie alla realtà aumentata.

Samsung e Snapchat hanno collaborato per creare una versione in AR del Galaxy Watch 3 per Snapchat Lens, offrendo agli utenti dell’app la possibilità di “indossare” il dispositivo e provare a utilizzarlo.

Samsung e Snapchat permettono di indossare Galaxy Watch 3 in AR

Grazie a questa implementazione gli utenti hanno la possibilità di scegliere un modello e un colore dello smartwatch, cambiare il cinturino e il quadrante e di sperimentare parti dell’interfaccia utente del sistema operativo Tizen in un ambiente di realtà aumentata.

Dopo aver provato la versione AR di Samsung Galaxy Watch 3, gli utenti di Snapchat interessati potranno toccare un pulsante per accedere rapidamente a un negozio online Samsung.

Snapchat Lens è accessibile aprendo la fotocamera Snapchat e selezionando Samsung. Qui sotto potete vedere la funzionalità in azione.

Samsung Galaxy Watch 3 potrebbe ricevere un taglio di prezzo in vista dell’imminente Galaxy Watch 4 che dovrebbe essere annunciato insieme a Galaxy Watch Active 4 ad agosto in occasione dell’evento Samsung Unpacked, anche se questo deve ancora essere confermato ufficialmente.

Non è da escludere che Snapchat e Samsung consentiranno agli utenti dell’app di testare nello stesso modo anche il modello in arrivo.

Da non perdere: Smartwatch Prime Day 2021: le migliori offerte in tempo reale

Fonte