Spuntano nuove indiscrezioni su Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4

Samsung dovrebbe rilasciare i nuovi smartwatch Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch Active 4 all’evento Galaxy Unpacked previsto ad agosto e incentrato sulla serie Galaxy Z.

Alcuni dettagli su questi dispositivi indossabili sono già trapelati, ma oggi sono emerse ulteriori informazioni su questi due smartwatch.

Secondo un rapporto esclusivo di Money Today, Samsung abbandonerà effettivamente il sistema operativo Tizen per i suoi imminenti smartwatch e tornerà a WearOS by Google, come anticipato da un’indiscrezione risalente a un mese fa.

La scelta di tornare a bordo della piattaforma mobile di Google dopo una pausa di 7 anni sarebbe dovuta alla mancanza di app tradizionali sulla piattaforma Tizen OS. Anche dopo molti anni, un’app di messaggistica istantanea come KakaoTalk, popolare in Corea del Sud, non ha ancora un’app per Galaxy Watch.

Samsung Galaxy Watch 4 e Watch Active 4 non supporteranno il monitoraggio della glicemia

Il rapporto afferma inoltre che i prossimi smartwatch Samsung non supporteranno il monitoraggio non invasivo del livello di zuccheri nel sangue come suggerito a gennaio e riporta dimensioni diverse rispetto a quanto suggerito da Max Weinbach un paio di settimane fa.

Secondo il rapporto di Money Today, Samsung Galaxy Watch 4 sarà disponibile nelle varianti da 42 mm e 46 mm, mentre Samsung Galaxy Watch Active 4 sarà disponibile nelle versioni 40 mm e 42 mm. Infine, questi dispositivi indossabili saranno venduti nelle varianti solo Bluetooth e LTE.

In copertina: Samsung Galaxy Watch 3

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Maggio 2021