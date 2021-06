Nintendo ripropone dei grandi classici che vi hanno fatto impazzire

In occasione del 35° anniversario di The Legend of Zelda, Nintendo ha deciso di lanciare una console portatile Game & Watch verde e oro a dedicata a tale gioco con quattro titoli inclusi.

In particolare, chi acquisterà tale device potrà cimentarsi in The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening e Vermin.

Questo dispositivo, che può essere usato anche come orologio digitale o sveglia, sarà in vendita dal 12 novembre 2021 al prezzo ufficiale di 49,99 dollari.

Tra le sue feature vi saranno anche un display LCD, un pulsante di avvio e selezione per navigare tra i vari titoli inclusi e una porta di ricarica USB Type-C.

In sostanza, si tratta di un simpatico dispositivo che probabilmente gli appassionati di The Legend of Zelda non vorranno lasciarsi sfuggire.

Nintendo sta rimasterizzando i primi due giochi di Advance Wars per Switch

Restando in casa di questa popolare software house, nelle scorse ore ha annunciato che sta rimasterizzando i primi due giochi della serie Advance Wars per Nintendo Switch in un unico pacchetto chiamato Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Stando a quanto è stato reso noto dall’azienda, il lancio del gioco è in programma per il 3 dicembre e gli utenti interessati avranno la possibilità di pre-ordinarlo a partire da martedì.

I giochi sono stati “completamente ricostruiti da zero” e nel trailer che segue è possibile avere un piccolo assaggio della nuova grafica 3D ma pare che il classico gameplay strategico basato su una griglia sia il medesimo di quello delle versioni originali.

Il primo gioco di Advance Wars è stato lanciato da Nintendo nel 2001 su Game Boy Advance e il secondo nel 2003 e sarà interessante scoprire a distanza di due decenni quale sarà l’accoglienza che gli utenti decideranno di riservare a queste due nuove versioni.

