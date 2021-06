Le soluzioni smart di iotty si preparano al Prime Day con sconti da paura

Quest’anno, per la prima volta in assoluto, durante il Prime Day Amazon che, lo ricordiamo, sarà il 21 e 22 giugno, il brand di soluzioni smart iotty presenterà delle ghiottissime offerte per tutti i clienti che vorranno dare un tocco “smart” alla propria casa.

Infatti, durante le giornate del Prime Day, iotty attiverà uno sconto del 50% su tutti i prodotti che compongono l’ecosistema smart della compagnia: gli interruttori intelligenti per luci e cancelli, gli interruttori intelligenti per tende e tapparelle e le prese intelligenti.

Oltre ad un design estremamente ricercato ed in grado di fondersi con qualsiasi tipologia di arredamento, dal punto di vista tecnico è estremamente semplice integrare le soluzioni iotty in casa propria. L’ecosistema di prodotti iotty si posizionano al posto delle classiche scatole a muro e tutte le varie funzioni possono essere controllate tramite app. La piattaforma iotty, inoltre, offre la possibilità di stabilire scenari e automazioni da configurare liberamente.

Disponibili in cinque colori – bianco, nero, sabbia, azzurro e grigio -, tutti i prodotti sono compatibili con Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, IFTTT e la piattaforma SmartThing di Samsung. Infine, gli utenti che non avranno modo di sfruttare le due giornate del Prime Day per acquistare i prodotti iotty al 50%, avranno l’opportunità di approfittare della promozione “2×1” domenica 27 giugno sullo store ufficiale dell’azienda e ottenere un interruttore intelligente gratis a fronte dell’acquisto di due modelli a scelta tra quelli per le luci o per tende e tapparelle.

