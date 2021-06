Ecco come potrete acquistare OnePlus Watch Cobalt Limited Edition

Dopo tanti mesi di indiscrezioni, lo scorso marzo OnePlus Watch è stato presentato ufficialmente e nelle settimane successive il produttore cinese ha svelato alcune edizioni speciali di questo smartwatch.

Forse le aspettative degli utenti per il primo smartwatch di OnePlus erano troppo elevate, in quanto in Rete sono andate via via aumentando le lamentele di chi ritiene l’aspetto software ancora acerbo e con alcune lacune (per esempio manca il monitoraggio delle attività) e di chi considera l’autonomia promessa dal produttore non all’altezza di quella effettiva se si attiva l’always-on display.

Nelle scorse ore il team di OnePlus ha annunciato sul forum ufficiale dell’azienda che è finalmente arrivato il momento dell’esordio di OnePlus Watch Cobalt Limited Edition e gli utenti che hanno deciso di acquistarlo avranno la possibilità di farlo soltanto attraverso un’iniziativa che da Instagram.

Ricordiamo che questa speciale versione dello smartwatch si differenzia da quella normale per una confezione di vendita dedicata, una cassa in acciaio inossidabile 316L rivestita di una sottile lamina color oro, un cinturino in pelle verde e la copertura del display in vetro zaffiro.

Due appuntamenti per acquistare OnePlus Watch Cobalt Limited Edition

L’iniziativa si articolerà in due giorni:

il 7 giugno, in alcune delle pagine Instagram locali di OnePlus, si svolgerà una caccia al codice di invito e chi riesce a ottenerne uno potrà acquistare immediatamente OnePlus Watch Cobalt Limited Edition

il 17 giugno, per un’ora, il produttore cinese nasconderà un collegamento al sito Web per acquistare lo smartwatch

Questi sono gli account Instagram che dovrebbero supportare tale iniziativa:

Regno Unito https://www.instagram.com/oneplusunitedkingdom/

Francia https://www.instagram.com/oneplus_fr/

Germania https://www.instagram.com/oneplus_de/

Danimarca https://www.instagram.com/oneplus_dk/

Finlandia https://www.instagram.com/oneplussuomi/

Belgio-Paesi Bassi https://www.instagram.com/oneplus_bnl/

Polonia https://www.instagram.com/oneplus_polska/

Svezia https://www.instagram.com/oneplus_se/

L’iniziativa è disponibile per tutti gli utenti europei che risiedono in uno dei Paesi in cui il sito di OnePlus spedisce i propri prodotti.

Ricordiamo che Amazon Prime Day si avvicina e potete aggiungere ai preferiti la pagina sulle offerte Prime Day smarwatch, in modo da essere pronti il 21 e il 22 giugno.