OnePlus Watch ufficiale: GPS, autonomia e design ad un prezzo “onesto”

Da piccola azienda qual era appena 7 anni fa, OnePlus diventa ogni giorno di più una grande realtà dal parco prodotti sempre più folto. Così se lo scorso anno era giunto il momento di lanciarsi nel mercato degli auricolari true wireless con i OnePlus Buds, il 2021 è l’anno del primo smartwatch dell’azienda che arriva insieme a OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

“OnePlus Watch – a Shenzhen non nascondono piani ed obiettivi – è la più recente estensione del piano strategico del brand, ovvero offrire l’esperienza OnePlus a più utenti in tutto il mondo grazie ad un ampliato portafoglio prodotti in grado di garantire agli utenti un’esperienza senza compromessi”. Scopriamo dunque come OnePlus Watch intende garantire agli appassionati un’esperienza senza compromessi.

Caratteristiche e design di OnePlus Watch

OnePlus Watch vuole somigliare il più possibile ad un orologio tradizionale. Niente cassa e display squadrati in stile Apple Watch per intenderci, ma un impianto circolare che lo tiene vicino al segmento degli orologi a lancette. La cassa da 46 millimetri – l’unica misura disponibile – è realizzata in acciaio inossidabile che l’azienda precisa essere “di alta qualità”, come il resto della costruzione per la quale si è dato fondo alla “stessa maestria e qualità costruttiva riservata agli smartphone OnePlus, dando vita ad un prodotto potente da usare e bello da indossare”. Pensate che l’arco liscio sul lato della cassa viene lucidato a mano con più di 20 trattamenti al fine di ottenere una finitura raffinata.

Il vetro utilizzato per proteggere il display AMOLED circolare da 1,39 pollici e 454 x 454 pixel di risoluzione è leggermente curvo ai bordi (2.5D) e dovrebbe, almeno nelle attese, duro a sufficienza per tenere lontani graffi ed abrasioni superficiali. Non dovrebbe avere il minimo problema a farlo l’edizione limitata OnePlus Watch Cobalt, che promette un livello di design e di finiture superiore: di certo la Cobalt Limited Edition saprà rimanere bella più a lungo grazie al vetro zaffiro che offre una durezza di livello 9 nella scala di Mohs, e grazie anche alla lega di cobalto utilizzata per la cassa, materiale ipoallergenico due volte più duro e resistente alla corrosione rispetto al tradizionale acciaio inox.

Abbandonando le finezze di OnePlus Watch Cobalt Edition, a livello funzionale entrambe le versioni dell’orologio smart di Shenzhen consentono di visualizzare e rispondere alle notifiche, inoltrare e rispondere alle chiamate, scattare foto (attraverso la fotocamera dello smartphone), e riprodurre musica in virtù dei 4 GB di memoria interna (2 GB dei quali a disposizione dell’utente), il che è utile a lasciare a casa o in auto lo smartphone quando si pratica attività fisica all’aperto beneficiando del collegamento Bluetooth per ascoltare musica con degli auricolari wireless.

OnePlus Watch si presta bene ad essere utilizzato intensamente: la batteria da 402 mAh secondo le rilevazioni della Casa può assistere per circa due settimane con un utilizzo medio o una con uno stile di vita più probante, ma nel caso si arrivasse corti grazie alla ricarica rapida in 5 minuti si ottiene energia a sufficienza per un’intera giornata di utilizzo.

E i profili più dinamici vanno a genio a OnePlus Watch, che è resistente alle immersioni fino a 5 atmosfere (quindi 50 metri) e possiede pure la certificazione IP68 contro acqua e polvere, oltre a supportare oltre 110 tipi di allenamento diversi e a riconoscere automaticamente jogging e corsa, con il percorso che può essere tracciato utilizzando il GPS integrato. OnePlus Watch è capace di tracciare pulsazioni, distanza, calorie, monitoraggio della velocità ed efficienza SWOLF per i nuotatori, ed è capace di monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue, il livello di stress, allenare la respirazione, offre avvisi di frequenza cardiaca rapida e promemoria di sedentarietà, possibilità gestibili attraverso l’app OnePlus Health.

Prezzi e disponibilità di OnePlus Watch

OnePlus Watch costerà 159 euro, prezzo che è destinato a salire a seconda della versione scelta, mentre le colorazioni disponibili al lancio sono due, Silver e Black. Nulla invece è ancora noto in merito all’edizione limitata OnePlus Watch Cobalt Edition.

Il prezzo di quest’ultima e la disponibilità in Europa di entrambe le versioni saranno comunicati nelle prossime settimane.