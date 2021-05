OnePlus Watch Cobalt Limited Edition è ufficiale

OnePlus Watch Cobalt Limited Edition, la nuova e più speciale edizione a tiratura limitata del primo smartwatch del popolare brand cinese, è stato appena annunciato ufficialmente in terra natìa, con tanto di prezzo di listino.

D’altronde, era stata direttamente OnePlus, attraverso qualche teaser diffuso nei giorni scorsi, a rendere nota la data di disponibilità di questa speciale variante.

Per coloro che se lo fossero perso, OnePlus Watch era stato presentato lo scorso mese di marzo al fianco degli smartphone OnePlus 9 (ecco la nostra recensione) e OnePlus 9 Pro (ecco la nostra recensione).

Già in quella sede il produttore cinese aveva annunciato che, accanto alla versione Classic del wearable, sarebbe successivamente arrivata un’edizione limitata “Cobalt Edition”.

A proposito di OnePlus Watch Cobalt Limited Edition va detto che dal punto di vista delle specifiche tecniche e delle funzioni non ci sono aggiunte da segnalare.

Le uniche differenze sono di carattere estetico e costruttivo: la Limited Edition, infatti, arriva in una confezione di vendita dedicata e si presenta con una cassa in acciaio inossidabile 316L rivestita di una sottile lamina color oro e un cinturino in pelle verde.

Rispetto al modello standard, inoltre, cambia la copertura del display, che nella Cobalt Limited Edition è in vetro zaffiro.

OnePlus Watch Cobalt Limited Edition viene proposto al prezzo di listino di 1.599 CNY – circa 205 euro al cambio attuale – e sarà disponibile all’acquisto in Cina, su JD.com, a partire dal 17 maggio 2021. Resta ancora da capire se, quando ed eventualmente a che prezzo questa variante arriverà anche da noi.

Fonte