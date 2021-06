Xiaomi Mi Smart Band 6 ha raggiunto un altro prestigioso traguardo

Circa un mese fa il fondatore e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato che le spedizioni di Xiaomi Mi Smart Band 6 hanno superato quota un milione ma nelle ultime settimane questa popolare smartband del colosso cinese ha continuato a conquistare altri utenti in giro per il Mondo, raggiungendo così un altro prestigioso traguardo.

Nuovo traguardo per Xiaomi Mi Smart Band 6

Ad annunciarlo è stato Zeng Xuezhong, Vice Presidente di Xiaomi Group e Presidente di Mobile Phone Division, che attraverso il social cinese Weibo ha reso noto che la smartband è ora arrivata a 3 milioni di unità spedite.

Lanciata a marzo, Xiaomi Mi Smart Band 6 rappresenta la nuova generazione di smartband economica del colosso cinese e viene venduta sia in versione senza NFC che in quella dotata del supporto a tale connettività.

Ricordiamo che tra le principali feature di Xiaomi Mi Smart Band 6 troviamo un display AMOLED con diagonale da 1,56 pollici (con risoluzione 152 x 486 pixel e luminosità massima pari a 450 nits) e design edge-to-edge, la connettività Bluetooth 5.0, un sensore per la rilevazione della frequenza cardiaca h24, un accelerometro a tre assi, un giroscopio a tre assi, una scocca impermeabile (fino a 5 atmosfere), la rilevazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno, una batteria ai polimeri di litio da 125 mAh che, a dire del produttore, dovrebbe essere in grado di offrire almeno 14 giorni di autonomia (la ricarica avviene in meno di due ore tramite la clip magnetica in dotazione), un peso di 12,8 grammi e diversi colori (nero, arancione, giallo, oliva, avorio e blu).

Dalla fine di aprile Xiaomi Mi Smart Band 6 è disponibile anche in Italia e viene venduta al prezzo di 44,99 euro.

