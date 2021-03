Xiaomi Mi Band 6 è ufficiale, con schermo più grande, SpO2 e tante piccole novità

Nel corso di un maxi evento, nel quale Xiaomi ha completato la serie Mi 11, è stata presentata anche Xiaomi Mi Band 6, l’attesissima smartband che nelle precedenti incarnazioni ha raccolto ottimi successi di vendita. I rumor delle scorse settimane avevano anticipato alcune delle caratteristiche, oggi vediamo se erano tutte corrette.

Caratteristiche di Xiaomi Mi Band 6

Continuano a lievitare le dimensioni dello schermo, che su Xiaomi Mi Band 6 arrivano a 1,56 pollici, con un pannello AMOLED (152 x 486 pixel) che offre quasi il 50% in più di display rispetto alla generazione precedente. Sparisce però la tradizionale forma rettangolare, visto che lo schermo edge-to-edge riprende la forma di una pista di atletica.

In questo modo ci sarà maggiore spazio per le notifiche, e per le statistiche live, con oltre 60 diversi quadranti e sei cinturini colorati tra cui scegliere. Raddoppia il numero di attività che possono essere monitorate, ben 30, con sei attività che vengono riconosciute in maniera automatica. In questo modo se farete una corsetta o una passeggiata occasionale, i dati verranno registrati per una copertura decisamente completa.

Per quanto riguarda il fitness tracking, Xiaomi Mi Band 6 offre il monitoraggio SpO2, per tracciare il livello dell’ossigeno nel sangue, una certificazione per resistere alle immersioni fino a 5 atmosfere, quindi 50 metri. Il lettore di battito cardiaco offre la misurazione in tempo reale, offrendo inoltre altre comode funzioni come i promemoria per la sedentarietà, e la misurazione del livello di stress.

Non manca una funzione molto importante come la misurazione della qualità del sonno, con i dati relativi anche al sonno REM. In linea con il modello precedente anche la batteria, che con 125 mAh permetterà di arrivare a 14 giorni di autonomia di utilizzo continuo, con tempi di ricarica di circa 2 ore e connettore magnetico ripreso da Mi Band 5. Completano la dotazione tecnica un accelerometro su 3 assi, un giroscopio a tre assi, Bluetooth 5.0.

Decisamente ricca la parte dedicata alle funzionalità, molte delle quali riprese dall’universo Amazfit. Abbiamo quindi l’indicatore PAI che unisce i dati sulle attività svolte, oltre ai dati fitness e a quelli cardiaci, offrendo un punteggio che indica lo stato di salute. Troviamo funzioni dedicate al ciclo femminile, monitoraggio dello stress con relativi esercizi di respirazione per tenerlo sotto controllo, compatibilità con Strava per il caricamento, tramite app Mi Fit e Mi Wear, dei propri dati sulla nota piattaforma dedicata agli sportivi.

Prezzo e disponibilità di Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi band 6 sarà disponibile in Italia da fine aprile in sei diverse colorazioni (nero, arancione, giallo, oliva, avorio e blu) al prezzo di 49,99 euro. Potrete acquistarla su mi.com, Mi Store Italia e Amazon, oltre alle principali catene di elettronica di consumo.