Aumenta la domanda di mobilità elettrica in Italia

La mobilità sostenibile è in continua crescita in Italia. Ad oggi la città di Rieti può contare su 15 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici già operative grazie alla convenzione stipulata tra il comune e EnelX.

A breve verranno messe in funzione altre 5 colonnine che sono già installate, mentre ulteriori postazioni di ricarica verranno posate nei prossimi mesi per ampliare la disponibilità di servizi di mobilità sostenibile sia per i cittadini che per i turisti, dichiara l’assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Rieti, Emiliana Guadagnoli.

Cresce la domanda di auto elettriche in Sicilia

Anche in Sicilia aumenta la domanda di mobilità sostenibile, come confermato da Davide Di Martino, General Manager di ComerSud, concessionaria per i marchi Mercedes-Benz, Smart, Vokswagen, Nissan e Great Wall.

In un’intervista all’ITALPRESS in occasione del lancio della nuova Nissan Quasquai, il manager sottolinea che il trend relativo alla mobilità elettrica nell’isola è in crescita, con un numero sempre maggiore di clienti interessati spontaneamente alle auto elettriche.

Il manager spiega che a scoraggiare molti automobilisti è ancora l’idea che l’auto elettrica costa di più di quelle a combustione, ma grazie agli incentivi statali e a quelli delle concessionarie oggi si arriva quasi allo stesso costo, inoltre ci sono tanti vantaggi come l’esenzione del bollo e minori costi relativi all’assicurazione e alla manutenzione, fattori che avvicinano di molto il punto di pareggio.

Un esempio recente è rappresentato dall’elettrica Dacia Spring, il cui prezzo vi lascerà senza parole, ma anche il debutto di Xiaomi nel mercato delle auto elettriche promette bene.

