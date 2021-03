Il prezzo dell’auto elettrica Dacia Spring vi lascerà senza parole

Mentre Kia stuzzica l’immaginazione di molti con un teaser della EV6, Dacia va molto più sul concreto – come sempre, del resto – annunciando il listino prezzi per l’auto elettrica Dacia Spring. Essi, considerando gli incentivi per il nostro Paese, lasciano a bocca aperta: il modello Confort viene proposta a 19.900 euro (9.460 con gli ecobonus) mentre il più accessoriato Comfort Plus a 21.400 euro (10.960 euro con gli ecobonus).

Appena 9.460 euro con gli ecobonus

Ma cosa ha da offrire la nuova automobile elettrica del gruppo in forze a Renault? Si parla di un SUV urbano munito di una batteria da 27,4 kWh per entrambi i modelli, la cui autonomia dichiarata dovrebbe corrispondere a 230 chilometri nel ciclo WLTP che passano invece a 305 chilometri nel ciclo WLTP City.

L’attesa è molta per Dacia Spring, il cui lancio ufficiale è atteso per il 18 marzo 2021 con i primi modelli in strada disponibili a partire dall’inizio del 2022. Le colorazioni previste parlano di modelli in bianco Kaolin, grigio iridescente, blu Cenote o Rosso Goji.

Il prezzo così a buon mercato dell’auto Dacia, grazie all’ecobonus, si presenta come ideale per i tanti cittadini italiani alla ricerca di una soluzione a buon mercato per la rottamazione della vecchia automobile. Che Dacia Spring sia la risposta a queste necessità?