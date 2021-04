Apple porta il chip M1 sugli iPad Pro 2021, insieme al 5G e ai mini-LED

Grandi novità oggi in casa Apple che nel corso di un evento online ha presentato numerose novità, tra cui la nuova Apple TV, Apple AirTag, una nuova colorazione per iPhone 12 e i nuovi iMac. Una delle più interessanti è sicuramente il nuovo iPad Pro 2021, che segna il debutto anche in questo prodotto del chip M1, realizzato autonomamente da Apple stessa.

Quante novità per iPad Pro 2021

Sono due le varianti del nuovo Apple iPad Pro 2021, disponibile con schermo da 11 pollici e da 12,9 pollici, in entrambi i casi nelle colorazioni argento e grigio siderale. Per tutti e due anche 5 tagli di memoria: si parte da 128 GB, per salire a 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB. iPad Pro 2021 12,9″utilizza inoltre uno schermo con retroilluminazione a mini-LED e tecnologia IPS, con risoluzione di 2732 x 2048 pixel.

Per il modello da 11 pollici invece è presente un più tradizionale pannello IPS con retroilluminazione a LED e risoluzione di 2388 x 1668 pixel. La vera novità è rappresentata dalla presenza del chip M1 con 8 core e GPU a 8 core, affiancato da 8 GB di RAM nei modelli fino a 512 GB di memoria interna e da ben 16 GB di RAM nei modelli con 1 e 2 TB.

Sono presenti due fotocamere posteriori, una grandangolare da 12 megapixel (f/1.8) e una ultra grandangolare (FoV 125 gradi) da 10 megapixel (f/2.4) con zoom ottico 2x e zoom digitale 5x. Nella parte frontale invece è stata inserita una fotocamera da 12 megapixel con lente ultra grandangolare (FoV 122 gradi) e apertura f/2.4.

Sono presenti ben cinque microfoni e quattro altoparlanti per un audio di elevata qualità. La connettività può contare su WiFi 6, Bluetooth 5.0 e, nei modelli con connettività cellulare, anche sul supporto alle reti 5G, oltre ovviamente alle reti 4G/LTE e 3G. Non mancano il ricevitore GPS e il sistema di microlocalizzazione iBeacon, oltre alla bussola digitale.

La sicurezza dell’accesso è demandata al Face ID ed è presente anche uno scanner LiDAR. La connettività include anche una porta Thunderbolt USB 4 per la ricarica, l’uscita DisplayPort e per uscite Thunderbolt 3, USB 4 e USB 3.1. La batteria raggiunge i 28,65 Wh per il modello da 11 pollici e i 40,88 Wh per la versione da 12,9 pollici.

Anche Apple iPad Pro 2021 sarà ordinabile a partire dal 30 aprile con consegne dalla seconda metà di maggio, a prezzi che partono da 899 euro per il modello da 11 pollici e 1.219 euro per il modello da 12,9 pollici (prezzi per la versione WiFi). Il modello con 2 TB e connessione 5G costa 2.599 euro mentre per il modello da 11 pollici con le stesse caratteristiche ci vogliono 2.279 euro. La differenza tra le versioni WiFi e quelle 5G è invece di 170 euro.