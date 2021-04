Amazon sta realizzando una mini stampante di post-it

I promemoria e gli elenchi di cose da fare vengono sempre più spesso gestiti attraverso un’app di produttività, un calendario oppure tramite post-it digitali visibili sul display del dispositivo.

Amazon crede invece che la carta non sia ancora del tutto tramontata e ha annunciato i preordini per un nuovo dispositivo chiamato Smart Sticky Note Printer.

Amazon sta realizzando una stampante di promemoria adesivi

Come suggerisce palesemente il nome si tratta di una mini stampante termica alimentata dall’assistente virtuale Amazon Alexa che stampa sugli adesivi i promemoria, le liste della spesa e gli elenchi di cose da fare che è possibile attaccare ovunque come i popolari post-it.

Smart Sticky Note Printer utilizza rotoli di carta termica colorati con il retro adesivo e fornisce promemoria adesivi come fossero degli scontrini.

La stampante si connette in modalità wireless a un dispositivo Amazon Echo entro i 9 metri di distanza e consente di impartire comandi vocali come “Alexa, stampa una nota” oppure “Acquista latte domani “, ma anche di dettare un’intera lista della spesa e stamparla direttamente.

Il colosso dell’e-commerce è consapevole, visto il numero di preordini, del fatto che molte persone preferiscono ancora oggi avere una vera nota adesiva oltre a quella digitale, in modo da poterla incollare su un taccuino, sullo specchio o in qualsiasi posto risulti facilmente visibile, tuttavia il dispositivo permette anche di stampare un puzzle come passatempo.

La stampante Smart Sticky Note Printer di Amazon sarà disponibile solo per coloro che la preordinano al prezzo di 115 dollari con la spedizione prevista tra luglio e settembre.

