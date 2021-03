Da Expert stanno arrivando le offerte “Un regalo tutto da gustare” (22 marzo – 11 aprile)

Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare nella giornata di domani, 22 marzo 2021, il nuovo volantino “Un regalo tutto da gustare“, specifico per i punti vendita della piattaforma DGgroup.

Le offerte in esso comprese coinvolgono numerosi prodotti tecnologici e saranno disponibili fino al 11 aprile 2021.

Prima di entrare nel merito delle singole offerte previste, è bene parlare subito della promozione che dà il nome al volantino: su una serie di grandi elettrodomestici e TV appositamente contrassegnati, Expert regala la macchina da caffè Borbone – disponibile in tre colori a scelta – con 130 cialde incluse nella confezione (valore commerciale di 129 euro).

Offerte “Un regalo tutto da gustare” di Expert DGgroup (22 marzo – 11 aprile 2021)

Premesso che il rivenditore permette anche di acquistare direttamente online oppure di prenotare online e ritirare in negozio, andiamo a scoprire le migliori offerte a tema tech del nuovo volantino targato Expert DGgroup, già suddivise per categoria per facilità di consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Wearable in offerta da Expert

Tablet e computer in offerta da Expert

Apple iMac 21,5″ 256 GB a 1.649 euro

Apple iPad Pro 12,9″ 128 GB a 999 euro

Lenovo Tab M10 Plus LTE a 249 euro

Lenovo Tab M10 WiFi a 139 euro (LTE a 159 euro)

Huawei MediaPad T5 10 WiFi a 179,90 euro (LTE a 199,90 euro)

Lenovo Ideapad 3 a 499 euro

Huawei Matebook D 14 a 749 euro

Lenovo IdeaCentre AIO 3 a 899 euro

HP Desktop M01 a 549 euro

MSI MAG Trident AS a 1.399 euro

MSI MAG Codex 5 a 1.799 euro

MSI Vigor GK 30 Combo a 59,90 euro

MSI Optix G271 a 269 euro (23,8″ a 229 euro)

MSI sedie gaming 249 euro

Logitech mouse G203 a 29,90 euro

Logitech headset G432 a 59,90 euro

Logitech mouse G305 a 44,90 euro

Logitech headset Pro X a 99,90 euro

Logitech tastiera G413 a 699,90 euro

Logitech mouse G502 a 49,90 euro

Logitech G923 TrueForce a 309 euro

HP Monitor 27MX a 199 euro

Smart TV in offerta da Expert

LG 55NANO816 a 699 euro (promo macchina del caffè Borbone)

Samsung TV UHD 4K 65″ a 849 euro (promo macchina del caffè Borbone)

Samsung QLED UHD 4K 55″ a 1.299 euro (promo macchina del caffè Borbone)

Sony TV UHD 4K 55″ a 999 euro (promo macchina del caffè Borbone)

LG OLED55CX6LA a 1.499 euro (promo macchina del caffè Borbone)

Samsung QLED UHD 4K 75″ a 2.399 euro (promo macchina del caffè Borbone + rimborso di 300 euro)

LG 55UN73006LA a 479 euro (promo macchina del caffè Borbone)

Queste e tutte le altre offerte del volantino “Un regalo tutto da gustare” di Expert DGgroup, inclusi i grandi elettrodomestici con la macchina del caffè Borbone in regalo, sono visibili nella galleria sottostante.

