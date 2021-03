Rakuten TV offre i contenuti di StarzPlay a 1,99 euro al mese per sei mesi

Se in questi mesi di pandemia avete esaurito il catalogo di contenuti da guardare su Netflix e – perchè no – su Prime Video, Rakuten TV ha lanciato una promozione che fa al caso vostro, che vi consente di usufruire per sei mesi dell’abbonamento a StarzPlay a un prezzo davvero vantaggioso, di 1,99 euro al mese.

Il servizio StarzPlay a 1,99 euro al mese, grazie a Rakuten TV

Per coloro che non lo sapessero, StarzPlay è un servizio internazionale di streaming del network statunitense Starz su cui sono disponibili centinaia di serie TV e film di qualità (pure originali), come, giusto per fare qualche esempio, King Kong, Lucy, Mad Men, The Stand, High Fidelity e, infine, Pennyworth. Da oggi è possibile usufruire di un coupon promozionale e pagare il servizio StarzPlay solo 1,99 euro al mese per 6 mesi, avendo in questo modo accesso al catalogo completo di film e serie TV, senza alcun vincolo.

Non possiamo non sottolineare che il canale StarzPlay, oltre che su Rakuten TV, è disponibile su Amazon Prime Video, ma su quest’ultima piattaforma arriverebbe a costare 4,99 euro al mese. Conviene quindi approfittare dello sconto per sei mesi – peraltro disponibile per tutti – e accedere tramite Rakuten TV.

Attiva StarzPlay a 1,99 euro su Rakuten TV