Rakuten TV accoglie un’altra novità a pochi giorni dal debutto del canale Euronews: a bordo della piattaforma arriva infatti STARZPLAY, un servizio di streaming on demand che va a integrare i contenuti della piattaforma.

STARZPLAY arriva su Rakuten TV

STARZPLAY è un servizio internazionale di streaming del network statunitense Starz, finora disponibile in Italia solo attraverso Apple TV. La piattaforma è conosciuta per show come Years and Years, The Act, Castle Rock (di Stephen King), Ramy e serie originali solitamente disponibili su Hulu (ancora assente nel nostro Paese).

Tra i contenuti recenti o disponibili a breve possiamo citare The Great di Tony McNamara, con Elle Fanning e Nicholas Hoult, in arrivo il 18 giugno, oppure la nuova serie Hightown, così come Power Book II: Ghost e tanto altro.

Come vedere STARZPLAY su Rakuten TV

Grazie alla nuova partnership sarà possibile usufruire dell’app Rakuten TV per visionare i contenuti di STARZPLAY: questa risulta già disponibile su diversi dispositivi (smart TV, Android TV, tablet, smartphone, PC, Mac, Chromecast). Per quanto riguarda film e serie TV STARZPLAY sarà disponibile un periodo di prova gratuito di 7 giorni, terminato il quale sarà necessario pagare 4,99 euro al mese di abbonamento.

Per ulteriori dettagli su Rakuten TV e STARZPLAY potete rivolgervi a questo link. Siete contenti di poter mettere gli occhi sui nuovi contenuti?

