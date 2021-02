Marvel Studios annuncia la data di lancio di Loki su Disney+

Disney+, dopo un lancio un po’ magro nel 2019, in questi ultimi mesi si sta rapidamente trasformando in una delle migliori piattaforme di streaming attualmente presenti sul mercato. La strategia di contrasto a Netflix e Amazon Prime Video, scandita nel dettaglio lo scorso dicembre con le indicazioni relative a tutte le novità in arrivo quest’anno, sta attirando un gran numero di utenti. Se, giusto l’altro ieri, festeggiava l’arrivo del nuovo canale Star, in queste ore scopriamo l’arrivo di una delle serie TV più attese del Marvel Cinematic Universe: Loki.

Loki ritorna sullo schermo l’11 giugno

Marvel Studios ha infatti annunciato che Loki arriverà su Disney+ a partire dall’11 giugno 2021. La serie TV vedrà Loki, ancora una volta interpretato dall’ottimo Tom Hiddleston, seguire i suoi loschi interessi dopo essersi staccato dalla linea temporale dell’MCU sfruttando i poteri del Tesseract in Avengers: Endgame.

Loki sarebbe dovuto andare in onda a partire dal mese di maggio, ma è probabile che la compagnia abbia voluto rinviare di qualche settimana la premiere per dare modo a Black Widow di non vedersi fatta concorrenza in casa. Il film, infatti, è atteso al lancio nei cinema durante la prima settimana del mese di maggio.

