Più di 50 nuovi titoli in arrivo su Disney+ nei prossimi anni

Negli ultimi giorni Disney ha svelato quale sarà il piano di lancio di un grandissimo numero di esclusive su Disney+, la piattaforma di streaming sul web che in pochissimi mesi ha raggiunto più di 80 milioni di utenti e che si prospetta essere una delle maggiori insidie per Netflix e Amazon Prime Video.

50 nuovi titoli nei prossimi anni

La compagnia ha fatto sapere che, nel corso dei prossimi anni, saranno realizzati più di 50 titoli così suddivisi: 10 nuovi film ambientati nell’universo Marvel, 10 nuovi film ambientati nell’universo di Star Wars – piuttosto scontato visto gli ottimi risultati di The Mandalorian -, 15 film di animazione ambientati nell’universo Disney Animation e Pixar e 15 nuovi nuovi film per Disney Animation e Pixer che verranno direttamente pubblicati su Disney+.

La lista di tutti i titoli in arrivo

Qui di seguito scopriamo quali sono alcuni dei titoli in arrivo con le date di lancio e i trailer, ove disponibili.

Star Wars

The Bad Batch, Andor, The Acolyte, A Droid Story e Lando

I fan dell’universo Star Wars saranno lieti di scoprire che Disney ha grandi piani per la saga stellare. Si parte con Andor, un titolo che ruota attorno alla persona di Cassian Andor di Rogue One. A seguire è stata confermata la mini serie su Kenobi, e le nuove serie Rangers of the New Republic e Ahsoka.

Ci sta una novità anche per quanto riguarda Clone Wars con l’arrivo di Bad Batch, uno spin-off animato ambientato direttamente dopo l’esecuzione dell’Ordine 66. Inoltre, ci saranno novità anche per quanto riguarda R2-D2, C-3PO, Lando e molti altri.

Disney

Raya and the Last Dragon

Il titolo sarà disponibile in esclusiva su Disney+ lo stesso giorno in cui verrà trasmesso anche nei cinema, cioè il 5 marzo 2021.

Pinocchio e Peter Pan

Nel 2021 arriveranno due titoli su Pinocchio e Peter Pan, mentre anche Disincanto e Sister Act 3 arriveranno su Disney+.

Baymax!

Una serie basata su Big Hero 6, in arrivo ad inizio 2022.

Zootopia Plus

Basato su Zootopia, il titolo è in arrivo nella primavera del 2022.

Tiana

Basato sulla Principessa e La Rana, sarà lanciato in premiere su Disney+ nel 2023.

Pixar Popcorn

Un corto in cui saranno presenti tutti i personaggi più famosi della Pixar. Atteso al lancio dal prossimo gennaio.

Dug Days

Una nuova serie sul cane Dug del film di animazione UP, atteso per l’autunno del 2021.

Win or Lose

Serie animata su una squadra di softball, atteso su Disney+ nell’autunno del 2023.

Marvel

WandaVision

WandaVision, atteso al debutto il prossimo 15 gennaio 2021, vede l’arrivo di un nuovo trailer. La storia ruota attorno al ruolo di Visione e Wanda Maximoff.

The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier sarà pubblicato in premiere durante il mese di marzo 2021. Lo show, suddiviso in 6 episodi, sarà posizionato cronologicamente dopo i fatti avvenuti in Avengers: Endgame.

Loki

Continuando a parlare dell’universo Marvel, lo spin-off su Loki viene accompagnato da un nuovo trailer del titolo che, come confermato dall’azienda, verrà pubblicato in esclusiva su Disney+ nel mese di maggio 2021.

Black Widow

Contrariamente agli altri titoli Marvel che verranno trasmessi sul servizio di streaming, Black Widow verrà invece trasmesso nei cinema dal 7 maggio 2021.

Hawkeye

Hawkeye, che prenderà spunto a piene mani dai fumetti di Matt Fraction pubblicati tra il 2012 e il 2015, verrà trasmesso su Disney+ a partire dall’autunno 2021.

I Fantastici 4

Jon Watts, già regista di Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, dirigerà un nuovo film de I Fantastici 4 che entrerà di diritto all’interno dell’universo di titoli Marvel.

Black Panther 2

Il nuovo film, atteso per l’8 luglio 2022, sarà basato su altri personaggi che sono stati svelati durante la prima pellicola del film Marvel.

What If?

Il titolo è una storia animata in cui compariranno un gran numero di personaggi dell’universo Marvel, atteso per l’estate 2021.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

È in lavorazione anche un terzo film su Ant-Man, ancora una volta diretto da Peyton Reed e con protagonista l’attore Paul Rudd.

Captain Marvel 2

Atteso nei cinema l’11 novembre del 2022.

