Star debutta in Italia su Disney+ con più di 450 titoli esclusivi

Ad inizio gennaio 2021 vi avevamo parlato di una importante novità in arrivo su Disney+: il canale Star. Ebbene oggi, 23 febbraio 2021, il nuovo canale è finalmente disponibile in Italia per tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con la piattaforma di streaming video.

450 titoli esclusivi a disposizione

Star è disponibile fin da subito al primo avvio di Disney+, dove l’arrivo del servizio chiede immediatamente all’utente proprietario dell’account di inserire nuovamente la password di accesso. Il motivo è presto detto: il palinsesto di film, serie TV e originals di Star – attualmente pari a 450 titoli che dovrebbero cresce a oltre 1000 entro la fine del primo anno -, è indicato ad un pubblico di adulti.

Il canale Star si posiziona di fianco gli altri disponibili fin da subito su Disney+, ovvero Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Per quanto riguarda invece l’arrivo di produzioni originali indicate esclusivamente per l’Italia, gli abbonati Disney+ potranno godere dell’arrivo della quarta stagione di Boris, The Good Mothers e Le Fate Ignoranti.

Infine, come avevamo visto a dicembre dell’anno scorso, da oggi parte anche l’incremento della quota necessaria per accedere a Disney+. I nuovi utenti che si iscrivono oggi dovranno sostenere un mensile pari 8,99 euro (contro i vecchi 6,99 euro) o 89,90 euro all’anno (contro i vecchi 69,99 euro).