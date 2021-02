Nuove immagini trapelate mostrano il design delle cuffie Apple AirPods 3

Le prossime cuffie true wireless Apple AirPods sono attese quest’anno con un nuovo design in stile AirPods Pro. Nel fine settimana sono trapelate nuove immagini che mettendo in evidenza gli auricolari in silicone, la custodia di ricarica ridisegnata e altri dettagli in linea con quanto riportato da precedenti indiscrezioni.

Le cuffie Apple AirPods 3 sono attese con un design in-ear

Secondo quanto riportato le cuffie Apple AirPods 3 saranno caratterizzate da uno stelo più corto e auricolari sostituibili e sfoggeranno un design in-ear con terminali in silicone e sensori di compressione come le AirPods Pro, mentre l’astuccio per la ricarica sarà leggermente più piccolo.

In termini di funzionalità la fonte afferma che le prossime cuffie true wireless di Apple presenteranno il sistema di sfiato specializzato dell’azienda per l’equalizzazione della pressione volta ridurre al minimo il disagio quando si indossano le cuffie per un periodo di tempo prolungato.

Il leak suggerisce anche che le Apple AirPods 3 supporteranno l’audio spaziale, tuttavia non offriranno funzionalità di AirPods Pro come la cancellazione attiva del rumore e la modalità trasparenza. Infine, il rapporto afferma che probabilmente le cuffie AirPods 3 costeranno circa 150 dollari e verranno rilasciate a marzo 2021.

Mentre il nuovo design sembra ormai quasi certo, queste affermazioni su funzionalità e prezzo di AirPods 3 sono da prendere con un po’ di sano scetticismo.

