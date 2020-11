Le cuffie Apple AirPods 3 potrebbero avere un nuovo design e alcuni miglioramenti

In questi mesi il settore dei dispositivi indossabili è cresciuto in maniera piuttosto decisa, aiutato dalla crescente popolarità di device come le cuffie true wireless e tra i modelli più attesi in arrivo nel prossimo futuro vi sono anche le cuffie Apple AirPods 3.

Nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una foto che ci potrebbe mostrare il design della parte superiore della custodia della terza generazione di Apple AirPods (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando a tale foto, per Apple AirPods 3 il colosso di Cupertino dovrebbe avere deciso di puntare su un linguaggio di design simile a quello già adottato per le attuali cuffie AirPods Pro, confermando così le indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane.

Le possibili feature di Apple AirPods 3

Ricordiamo che Apple dovrebbe presentare ufficialmente la nuova generazione di AirPods e AirPods Pro il prossimo marzo e, stando alle “voci”, dovrebbero essere molto simili tra loro per quanto riguarda l’aspetto: il modello più economico dovrebbe pertanto vantare steli più corti e un design che dovrebbe garantire una migliore adattabilità all’orecchio, oltre alla possibilità di sostituire gli auricolari.

Una delle principali differenze tra la versione “base” e quella Pro dovrebbe essere rappresentata dal sistema di cancellazione attiva del rumore, presente soltanto nella variante più costosa.

Sempre sulla base delle indiscrezioni emerse sino a questo momento, le cuffie Apple AirPods 3 dovrebbero poter contare su un processore H1 e sul supporto all’assistente vocale Siri sempre attivo.

Tra le novità della seconda generazione di Apple AirPods Pro non dovrebbero invece mancare una revisione del design (dovrebbero essere ridotte le dimensioni dello stelo, con la possibilità che venga eliminato del tutto) ed il miglioramento di due aspetti molto importanti come la durata della batteria e la qualità del suono. Staremo a vedere.

