Ecco le migliori offerte tech dei volantini di Euronics (fino al 3 febbraio)

Torniamo a parlare di Euronics, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, per completare il quadro dei volantini di offerte attivi nel periodo compreso tra il 21 gennaio e il 3 febbraio 2021.

Se un paio di giorni fa vi avevamo presentato il CASHBACK attivato da Euronics CDS, adesso andiamo a scoprire “SuperSaldi” di Euronics Nova, “Sconti da brivido fino al 40%” di Euronics La Via Lattea e infine “Sconti adesso paghi in estate” di Euronics Bruno.

Offerte “SuperSaldi” di Euronics Nova (21 gennaio – 3 febbraio)

Ecco le migliori offerte presenti nel volantino, già suddivise per categoria.

Smartphone

Wearable

Tablet e computer

Lenovo 82C700RS a 599 euro

Apple MacBook Air M1 a 1159 euro (ecco la nostra recensione)

Lenovo Legion 5 a 1599 euro

MSI Prestige 14EVO a 1299 euro

Lenovo 82C500G6 a 899 euro

ASUS ZenBook 14 a 1299 euro

Lenovo Ideacentre 5 a 699 euro

Lenovo Ideacentre AIO a 699 euro

Lenovo M10 HD a 179 euro

Huawei MatePad 10S a 229 euro

iPad 8gen Wi-Fi a 389 euro

iPad Pro 11″ a 899 eiro

iPad Pro 12,9″ a 1149 euro

iPad Air a 649 euro

Smart TV

Xiaomi Mi TV 4S 65″ a 499 euro

Samsung 55TU7172U a 499 euro

Sony OLED 65A89B a 2299 euro

Sony OLED 55A89B a 1599 euro

Per queste e tutte le altre offerte, potete sfogliare virtualmente il volantino nella galleria seguente.

“Sconti da brivido fino al 40%” di Euronics La Via Lattea (31 gennaio – 3 febbraio)

Ecco le migliori offerte presenti nel volantino, già suddivise per categoria.

Smartphone

Wearable

Xiaomi Mi Smart Band 5 a 39,99 euro

Xiaomi Mi Smart Band 4 a 24,99 euro

Apple Watch 6 a 439 euro

Apple AirPods a 139,99 euro

Tablet e computer

Acer A315 a 529 euro

Apple MacBook Air M1 a 1159 euro

HP desktop Slim S01 a 449 euro

Lenovo M10 HD a 179 euro

Huawei MatePad T10S a 229 euro

Samsung Galaxy Tab S7 a 799 euro

Samsung Galaxy Tab S5e a 449 euro

Smart TV

Samsung QLED Q60T a 599 euro

Samsung QLED Q70T 65″ a 1099 euro

Samsung QLED Q70T 55″ a 849 euro

Samsung QLED Q950T a 3999 euro (rimborso 500 euro)

Samsung QLED Q90T a 2999 euro (rimborso 300 euro)

Samsung QLED Q700T a 1599 euro (rimborso 200 euro)

LG OLED55BX6LB a 1199 euro

Sony OLED KD-55A89 a 1599 euro

Sony OLED KD-48A9 a 1799 euro

Per queste e tutte le altre offerte, potete sfogliare virtualmente il volantino nella galleria seguente.

“Sconti adesso paghi in estate” di Euronics Bruno (21 gennaio – 3 febbraio)

Ecco le migliori offerte presenti nel volantino, già suddivise per categoria.

Smartphone

Samsung Galaxy A12 a 199 euro

OPPO Reno 4 a 499 euro

OPPO Reno 4Z a 299 euro

OPPO A73 a 269 euro

Motorola Moto G9 Power a 199 euro

Samsung Galaxy S21 da 879 euro

Samsung Galaxy S21+ da 1079 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra da 1279 euro

Samsung Galaxy A51 a 269 euro

Tablet e computer

Acer A315 a 529 euro

Apple MacBook Air M1 a 1149 euro

HP desktop Slim S01 a 449 euro

ASUS D340MF a 629 euro

Lenovo M10 HD a 179 euro

Huawei MatePad T10S a 229 euro

Samsung Galaxy Tab S7 a 759 euro

Samsung Galaxy Tab A7 a 209 euro

Microsoft Surface Laptop Go a 949 euro

Smart TV

Samsung QLED 50″ a 599 euro

Philips 55OLED805 a 1399 euro

LG OLED 55BX6LB a 1199 euro

Hisense 65u72QF a 899 euro

LG 55UN7300 a 499 euro

Samsung QLED Q950T a 3999 euro (rimborso 500 euro)

Samsung QLED Q90T a 2999 euro (rimborso 300 euro)

Samsung QLED Q70T 65″ a 1099 euro

Samsung QLED Q70T 55″ a 849 euro

Samsung Crystal UHD TU8070 a 499 euro

Per queste e tutte le altre offerte, potete sfogliare virtualmente il volantino nella galleria seguente.

