Microsoft, attraverso un annuncio virtuale, ha presentato al pubblico una serie di nuovi prodotti. Il protagonista è senza dubbio il nuovo Microsoft Surface Laptop Go, che arriva con al fianco un Surface Pro X disponibile in una nuova versione aggiornata, e una serie di nuovi accessori fra cui una tastiera compatta, un tastierino numerico, un adattatore per proiettare lo schermo, un mouse ergonomico e un paio di cuffie true wireless disponibili in una nuova colorazione. Vediamo subito di che si tratta nei dettagli.

Caratteristiche, dettagli e prezzi di Microsoft Surface Laptop Go

Come anticipato, la vera e propria novità si chiama Surface Laptop Go, un ultrabook economico (il più economico di sempre di Microsoft) dotato di uno schermo PixelSense touchscreen da 12,4 pollici. Dirimpetto, accanto alla tastiera full con tasti da 1,3 mm di corsa, c’è un ampio trackpad.

Sotto la scocca, Microsoft Surface Laptop Go nasconde un processore Intel Core i5 di decima generazione (un quad core) e configurazioni di memoria diverse: fino a 16 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione interno. Notevole anche l’autonomia, fino a 13 ore secondo quanto dichiarato dalla casa.

Microsoft Laptop Go è già disponibile in preordine da rivenditori fisici e sul Microsoft Store nel colore platino a un prezzo di partenza di 649 euro con consegne a partire dal prossimo 13 novembre 2020. Queste sono le configurazioni disponibili al momento:

4 – 64 GB a 649 euro

8 – 128 GB a 819 euro

8 – 256 GB a 1.019 euro

Immagini di Microsoft Surface Laptop Go

Le novità e i prezzi di Microsoft Surface Pro X

Microsoft Surface Pro X, l’ultraleggero 2 in 1 di fascia premium del marchio non si presenta in un nuovo modello ma gode di alcune novità riservate a una versione specifica. C’è infatti una nuova configurazione che include il processore Microsoft SQ 2, che promette maggiori prestazioni e un’autonomia migliorata, fino a 15 ore di utilizzo, secondo quanto dichiarato dalla casa.

In più, a bordo ci sono nuove applicazioni incluse e una nuova finitura color platino, un’opzione che può far pendant con le tre nuove colorazioni della Signature Keyboard, disponibile in platino, blu ghiaccio e rosso papavero.

Questa nuova versione di Microsoft Surface Pro X è disponibile in preordine a 1.749 euro per la versione 16 – 256 GB e a 2.099 euro per la 16 – 512 GB. Sarà disponibile all’acquisto dal prossimo 27 ottobre 2020 dai rivenditori del marchio e sul Microsoft Store

Immagini di Microsoft Surface Pro X

I nuovi accessori di Microsoft nei dettagli

Per concludere, una breve panoramica sugli accessori appena presentati da Microsoft. Partiamo dalla Microsoft Designer Compact Keyboard, una tastiera compatta, come suggerisce il nome, che può essere connessa tramite Bluetooth a un massimo di tre dispositivi in contemporanea.

Disponibile in due colorazioni, ha un prezzo consigliato di 79,99 euro, stessa cifra necessaria per acquistare Microsoft 4K Wireless Display Adapter, un accessorio che permette di proiettare lo schermo del PC su display più grandi per presentazioni di lavoro ed esigenze simili.

C’è anche un nuovo mouse ergonomico wireless. Si chiama Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse è disponibile in diversi colori e costa 59,99 euro. Utile per completare il proprio ambiente di lavoro smart anche Microsoft Number Pad, un tastierino numerico Bluetooth dal design elegante e minimale che costa 34,99 euro.

E se ciò non bastasse, c’è anche la nuova colorazione grafite per le Microsoft Surface Earbuds, cuffie acquistabili in preordine in questa nuova versione dal 27 ottobre al prezzo di 219,99 euro.

Immagini degli accessori Microsoft

Sconti disponibili e programma Trade-in

Ricordiamo che, studenti, insegnanti e genitori possono ottenere uno sconto esclusivo per tutti i nuovi prodotti Surface. Per la nuova versione di Microsoft Surface Pro X e per gli accessori succitati è disponibile uno sconto del 10% sul prezzo di listino, mentre Microsoft Surface Laptop Go è acquistabile al 5% in meno.

In più, per chi compra uno dei due PC Surface suddetti entro il prossimo 31 ottobre 2020, è attiva la campagna Trade-in che consente di ottenere fino a 500 euro di sconto restituendo indietro un dispositivo idoneo. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a consultare le informazioni disponibili sul sito web di Microsoft.

