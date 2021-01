Nel 2021 Netflix offrirà nuovi film ogni settimana

Netflix ha in cantiere un ottimo palinsesto per il 2021. Il roster conta 71 pellicole e quest’anno la piattaforma di streaming ha in programma di pubblicare almeno un film originale ogni settimana.

Netflix promette un nuovo film ogni settimana nel 2021

Secondo Variety, la lineup copre un’ampia varietà di generi, tra cui commedie, thriller, film d’azione e horror. Tra questi spiccano il thriller d’azione Red Notice con Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, il western The Harder They Fall con Regina King e Idris Elba, l’ultima stravaganza zombie di Zack Snyder Army of the Dead e la satira costellata di star Don’t Look Up, che presenta artisti del calibro di Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e Meryl Streep.

Sono inoltre in arrivo le ultime puntate delle trilogie The Kissing Booth e To All The Boys…, oltre a Outside the Wire, in arrivo questa settimana, che vede Anthony Mackie nei panni di un soldato cyborg, ma Netflix potrebbe aggiungere altri film di alto profilo alla lineup di quest’anno.

Anche se la pandemia COVID-19 ha rallentato molte produzioni lo scorso anno, Netflix ha in magazzino molti film per i prossimi 12 mesi che dovrebbero aiutare la piattaforma a mantenere la base di utenti abbonati. Dal 23 dicembre 2020 Netflix è finalmente disponibile anche su Amazon Echo Show.

