Le cuffie Samsung Galaxy Buds Live si aggiornano ancora per migliorare l’esperienza utente

Il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per Samsung Galaxy Buds Live, auricolari true wireless che in questi mesi sono riusciti a conquistare tanti utenti.

L’update è già in fase di rilascio in Europa e con il passare dei giorni (o, al massimo, di qualche settimana) dovrebbe raggiungere sempre più mercati.

Le novità dell’aggiornamento di Samsung Galaxy Buds Live

La nuova versione del firmware delle cuffie true wireless del colosso coreano è contraddistinta dalla sigla R180XXU0ATK2 ed ha un “peso” di poco più di 2 MB: in sostanza, non aspettatevi rivoluzioni ma soltanto un continuo lavoro di miglioramento dell’esperienza utente offerta attraverso la risoluzione di qualche bug riscontrato nelle precedenti release.

La conferma che si tratti di un update che non introduce grandi novità arriva anche dal suo changelog sebbene il “peso” leggermente superiore rispetto a quello dell’ultimo aggiornamento per Samsung Galaxy Buds+ potrebbe suggerire che qualche piccola novità è stata comunque introdotta.

Tra le principali feature di Samsung Galaxy Buds Live spiccano un sistema di cancellazione attiva del rumore, tre microfoni, un altoparlante da 12 mm, un chip Bluetooth 5.0 (AAC, SBC), superfici sensibili al tocco, una batteria da 60 mAh su ciascun auricolare e una batteria da 472 mAh nella custodia di ricarica (con un’autonomia che può spingersi al massimo sino a 29 ore).

Come scaricare ed installare il nuovo firmware

Ricordiamo che le cuffie Samsung Galaxy Buds Live non sono un dispositivo stand-alone e ciò significa che l’installazione del nuovo aggiornamento richiede di passare attraverso l’applicazione Galaxy Wearable (disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS).

In caso di effettiva disponibilità del nuovo firmware, non occorre far altro che aprire la companion app, cliccare sulla relativa notifica nella schermata principale e poi su Scarica e Installa.

