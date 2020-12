Aggiornamento per le Samsung Galaxy Buds+, in attesa delle Buds Pro

In queste ore è in roll out un nuovo aggiornamento firmware per le Samsung Galaxy Buds+, apprezzate cuffie true wireless del produttore sudcoreano.

Ben presto questo modello cederà il posto alle chiacchierate Samsung Galaxy Buds Pro, in attesa del debutto di queste ultime, il modello attuale si prende la scena con un nuovo update.

Samsung Galaxy Buds+: le novità dell’aggiornamento

A meno di un anno dal loro arrivo sul mercato, le Samsung Galaxy Buds+ sono tuttora delle cuffie true wireless molto valide e popolari, per questo motivo è importante che il produttore continui a supportarle bene.

Il nuovo pacchetto OTA in arrivo presenta dimensioni di appena 1,38 MB e introduce la versione firmware R175XXU0ATL1. Si tratta chiaramente di un aggiornamento piccolo e lo conferma anche il changelog: non ci sono nuove funzioni da segnalare, ma soltanto dei miglioramenti di stabilità e affidabilità.

Ecco uno screenshot dell’update.

Come aggiornare le Samsung Galaxy Buds+

Dal momento che non si tratta di un dispositivo stand-alone, l’installazione del nuovo aggiornamento sulle Samsung Galaxy Buds+ richiede di passare per l’applicazione Galaxy Wearable.

In caso di disponibilità dell’update, non occorre far altro che aprire la companion app, cliccare sulla relativa notifica nella schermata principale e poi su Download and install.

Avete già aggiornato le vostre Samsung Galaxy Buds+? Fatecelo sapere nei commenti.