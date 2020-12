Novità Disney+: Soul e Burrow disponibili dal 25 gratis per gli abbonati

Sono usciti ieri su Disney+ due nuovi contenuti Disney Pixar: Soul, lungometraggio che narra la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica a cui si presenta l’occasione più importante della vita, ossia esibirsi al The Half Note, miglior jazz club di New York. Ma Joe si troverà a fare i conti con la sua anima e con quelli che sono i veri valori della vita e a valutare bene la sua passione per la musica. E’ un film per grandi e piccini con temi a tratti molto profondi ma trattati in maniera leggera.

Inoltre è già disponibile anche il cortometraggio Pixar Burrow, che fa parte del programma sperimentale dei Pixar Animation Studios dedicato ai giovani registi e fa parte così della serie Pixar SparkShorts, cortometraggi già disponibili in streaming su Disney+.

Soul e Burrow gratis per gli abbonati

Durante le vacanze di Natale sono normalmente programmate le uscite di Film Disney Pixar e altri colossi dell’animazione. Tuttavia quest’anno, la pandemia covid-19 ha fatto sì che la i piani di uscita cambiassero e in particolare nel caso di Disney+, per questo motivo tra pochi giorni sarà in uscita sempre in streaming Wanda Vision, la prima serie Marvel Studios prodotta per Disney+ la cui data di uscita è prevista il 15 Gennaio 2021.

La visione dei contenuti è gratuita per gli abbonati a Disney+ a differenza di quanto avvenuto per film Disney Mulan per il quale fu necessario l’acquisto di un pass Vip e anche lui ora disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati.

Trailer di Soul film Pixar Disney+

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Soul, pubblicato dall’account ufficiale Disney nel mese di Novembre 2020:

Dove vedere i film Soul e Burrow

Il film d’animazione Soul è visibile gratis per gli abbonati in esclusiva su Disney+, il servizio di streaming on demand della multinazionale statunitense. Per accedere alla visione è sufficiente sottoscrivere l’abbonamento al costo di 6,99 euro, annullabile in qualsiasi momento e grazie al quale potrete vedere non solo i contenuti Disney ma anche quelli di Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic.

