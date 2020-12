YouTube testa il nuovo switch per la riproduzione automatica sul Web

Lo scorso ottobre il team di YouTube ha aggiornato l’app su Android e iOS e ora la versione Web del servizio sta ottenendo lo stesso rinnovamento per quanto riguarda il posizionamento dell’interruttore di riproduzione automatica.

YouTube porta la riproduzione automatica nel player sul Web

Attualmente il pulsante per attivare o meno la riproduzione automatica di YouTube sul Web si trova nella barra laterale destra in cima alla sezione “Prossimi video” che mostra in anteprima i contenuti nella coda di riproduzione.

Il nuovo design porta questa opzione direttamente nel lettore video di YouTube alla sinistra dei pulsanti per il controllo dei sottotitoli e delle impostazioni, attraverso il medesimo interruttore già introdotto nell’app mobile.

Lo switch ora risulta maggiormente integrato nell’interfaccia e scompare quando non ci si passa direttamente sopra con il puntatore del mouse.

Questo nuovo design sembra essere ampiamente diffuso, tuttavia non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Una volta che la feature sarà attiva sul vostro account vedrete un messaggio blu proprio sopra l’interruttore che indica la nuova posizione dell’opzione per la riproduzione automatica sulla versione Web di YouTube.

