YouTube aggiunge il supporto agli stream live in HDR

A partire da oggi è possibile trasmettere stream live in HDR all’interno della piattaforma YouTube, aumentando così considerevolmente la qualità dei contenuti in diretta. Lo annuncia la nota piattaforma, che lancia così un attacco a Twitch, che al momento non gode del supporto ufficiale allo standard, nonostante possa farlo sulle console attuali e su quelle next-gen.

Per poter trasmettere contenuti in HDR è ovviamente necessario che la strumentazione utilizzata per la trasmissione sia in grado di supportare lo standard HDR, e che la connessione di rete sia adeguata. YouTube è in grado da tempo di riprodurre contenuti HDR ma solo da oggi permette agli YouTuber di trasmettere in diretta con questo standard, una soluzione che sarà apprezzata sia dagli utenti finali che dai creatori di contenuti.

Nonostante questo però la realizzazione di contenuti HDR può restare difficoltosa, nonostante sia garantito, almeno sulla carta, un ampio supporto da parte di tutti gli attori chiamati in causa. La mossa di YouTube potrebbe dunque rappresentare un primo passo affinché la produzione e realizzazione di contenuti con supporto all’High Dynamic Range diventi più semplice, economico e privo dei tanti grattacapi che finora hanno dato filo da torcere ai creatori di contenuti.