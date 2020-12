In arrivo sul Google Store un accessorio per migliorare le Pixel Buds

Le cuffie Google Pixel Buds sono disponibili anche in Italia dall’estate 2020, in ritardo di quasi un anno rispetto agli Stati Uniti: speriamo che la storia non si ripeta con l’accessorio comparso sul Google Store USA, che promette di migliorare il comfort e l’esperienza di ascolto in generale. Stiamo parlando dei nuovi inserti Comply Premium Foam Tips.

Comply Premium Foam Tips appaiono sul Google Store e promettono miglioramenti

Comply è un’azienda specializzata negli inserti per le cuffie, disponibili per tantissimi modelli tra cui Apple AirPods, AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds e Sony WF-1000XM3. I Comply Premium Foam Tips sono oggi comparsi all’interno del Google Store statunitense, anche se non ancora disponibili all’acquisto: si tratta di inserti che promettono una migliore esperienza di ascolto in qualsiasi situazione (al lavoro, per l’allenamento, le videochiamate e così via), con una riduzione del rumore esterno e una vestibilità comoda.

La questione principale che in Comply hanno dovuto affrontare per il lancio degli accessori riguarda il case di ricarica: gli inserti devono infatti essere della dimensione giusta per permettere agli utenti di inserire senza problemi le Google Pixel Buds all’interno della custodia. Quelli non specifici possono risultare compatibili con le cuffie, ma potrebbero non esserlo con il case.

Inclusi nella confezione dei Comply Premium Foam Tips ci saranno ovviamente le solite tre misure (S, M e L), in modo che ciascun utente possa avere a disposizione quella più confortevole e che meglio si adatta. Per ora non abbiamo indicazioni sul prezzo e la data di uscita degli accessori in questione, ma possiamo ipotizzare cifre intorno ai 15-20 dollari. Vi piacerebbe che arrivassero anche sul Google Store italiano?

