Le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro, in arrivo con Galaxy S21, svelate da questo leak

Tra un mese esatto, il 14 gennaio 2021, sarà annunciata la serie Galaxy S21 di Samsung, che anche quest’anno sarà affiancata da numerosi accessori. Tra questi, stando alle più recenti indiscrezioni, ci saranno anche le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Pro, delle quali vi abbiamo già mostrato alcune immagini.

Il nome è stato confermato dalla certificazione da parte della FCC, grazie alla quale possiamo conoscere una buona parte delle specifiche tecniche delle nuove cuffie Samsung. Saranno tre le colorazioni tra cui scegliere, nero, argento e viola, confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi.

Il case avrà una batteria integrata da 500 mAh, sufficiente per quattro ricariche complete delle cuffie, ognuna delle quali alloggia una batteria da 60 mAh. L’autonomia complessiva dovrebbe così raggiungere le 22 ore, considerando di mantenere sempre accesa la cancellazione attiva del rumore.

Le nuove cuffie infatti disporranno di un circuito per la cancellazione del rumore, in modo da garantire il massimo comfort di ascolto, avranno la certificazione IP68, la connettività Bluetooth 5.1, i controlli touch, la ricarica tramite connettore USB Type-C o, in alternativa, in modalità wireless.

Il prezzo di lancio ipotizzato è di 199 dollari, leggermente superiore rispetto alle recenti Samsung Galaxy Buds Live. Per il momento però si tratta di informazioni non confermate ufficialmente, da prendere pertanto con il beneficio del dubbio. L’appuntamento è per il 14 gennaio ma è quasi certo che prima di allora avremo modo di conoscere altri aspetti delle prossime cuffie targate Samsung.

È inoltre possibile che le Galaxy Buds Pro vengano regalate con l’acquisto dei prossimi flagship, anche se l’offerta potrebbe essere limitata solo ad alcuni mercati.