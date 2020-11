Google Stadia ha in cantiere 400 giochi da 200 sviluppatori

Secondo Jack Buser, direttore del reparto giochi di Google Stadia, ci sono centinaia di titoli in arrivo per il suo servizio di streaming. Il manager ha affermato in un’intervista che la società dispone di una roadmap di circa 400 giochi in sviluppo da 200 sviluppatori.

Buser non ha fornito informazioni specifiche sui singoli giochi Stadia in arrivo, ma ha affermato che la maggior parte arriverà tra il 2021 e il 2023. L’elenco di giochi Stadia include circa 50 titoli inediti che sono stati annunciati per la piattaforma, insieme ad altri 100 circa che sono già disponibili nel catalogo del servizio di gioco in streaming.

Il direttore ha voluto confermare l’impegno a lungo termine da parte di Google nei confronti della piattaforma, sottolineando che la pianificazione per Stadia si estende fino al 2023.

Non senza entusiasmo, Buser ha affermato che il gaming rappresenta una delle più grandi attività di Google, motivo per il quale la società investe così tanto tempo ed energia per supportare centinaia di sviluppatori di videogiochi.

I titoli in sviluppo includono giochi esclusivi prodotti dagli studi interni di Google e da partner come Harmonix, ma il colosso di Mouintain View ha assunto anche importanti figure, tra cui l’ex Ubisoft e produttore di EA Jade Raymond e l’ex capo dello studio Sony Santa Monica Shannon Studstill.

Buser ha aggiunto che alcuni titoli “cloud native” saranno in grado di fare cose che non sono possibili sui sistemi di gioco attuali perché sono liberi dai limiti dell’hardware presente in salotto, come un PC o una console, palesando un notevole ottimismo per il futuro di Google Stadia.

