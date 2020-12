HYPE Next, ecco il nuovo conto digitale con servizi a valore aggiunto

Torniamo ad occuparci di HYPE ed in particolare di Next, un nuovo conto digitale che si caratterizza per mettere a disposizione degli utenti una soluzione senza vincoli di deposito e limiti di prelievo e con una serie di servizi aggiuntivi.

Sempre più persone hanno deciso negli ultimi mesi di scegliere una challenger bank per aprire il proprio conto primario e la pandemia di Coronavirus, con le conseguenti misure prese per contrastarla, non ha fatto altro che accelerare questo processo.

HYPE ha deciso di non volersi fare trovare impreparata a questa nuova sfida ed ha così potenziato la propria offerta, mettendo a disposizione dei clienti un pacchetto di soluzioni che possa garantire una gestione a 360° dei servizi finanziari.

Ed è in tale ottica che va valutato il lancio di HYPE Next, ossia la naturale evoluzione del conto PLUS (che potrà continuare ad essere usato dagli attuali utenti al costo di 1 euro al mese, ai quali sarà comunque offerta la possibilità di effettuare l’updgrade al nuovo piano ed in tal caso c’è anche una promozione).

Cosa offre HYPE Next e quanto costa

Iniziamo da uno degli aspetti che interessano maggiormente gli utenti, ossia il prezzo del nuovo conto di HYPE: ebbene, il canone mensile di NEXT è pari a 2,90 euro.

Tra i punti di forza di questa soluzione vi sono una carta di debito MasterCard (che prende il posto di quella prepagata), la possibilità di effettuare bonifici ricorrenti e istantanei gratuiti, le ricariche istantanee tramite altre carte di pagamento gratuite e illimitate, il supporto ai bonifici per la richiesta di agevolazioni fiscali e un tasso di cambio pari all’1,50% (invece del 3%) per le transazioni in valuta estera fatte con carta.

Non mancano, infine, dei servizi a valore aggiunto, come la copertura completa per i furti di contanti durante le operazioni di prelievo all’ATM o la copertura assicurativa per gli acquisti online (in collaborazione con simplesurance e Europ Assistance).

Potete trovare il sito ufficiale di HYPE seguendo questo link