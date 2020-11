HYPE Plus si trasforma in HYPE Next e regala un buono Amazon di 20 euro

HYPE Plus si trasforma in HYPE Next e regala un buono Amazon...

Continuano i rincari da parte di HYPE, società del gruppo Banca Sella, che dopo aver imposto un prezzo di 0,90 euro per ricaricare il conto da un’altra carta, quando precedentemente l’operazione era del tutto gratuita, ora rinnova il piano HYPE Plus che si trasforma in HYPE Next, con un aumento della tariffa mensile da 1 a ben 2,90 euro al mese.

HYPE Next rimpiazza il vecchio piano HYPE Plus, aumentano i costi ma migliora il servizio

Non è tutto, però: l’upgrade al piano Next offre numerosi vantaggi rispetto al precedente, tra cui:

Aumento dei limiti operativi, rendendo così il Next un vero e proprio conto bancario;

Cashback online e, successivamente, nei negozi offline;

Pagamento dell’F24 direttamente dall’app;

Possibilità di investire e scegliere tutti e tre i rischi del fondo: basso, medio, alto.

Oltre a queste modifiche ed integrazioni, prima non possibili col piano HYPE Plus, l’upgrade a Next vi darà diritto ad un buono Amazon del valore di 20 euro. Suddetto buono, come riportato anche nel foglio informativo, sarà fornito via email all’intestatario del conto entro 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Tale tempistica viene calcolata, generalmente, per scoraggiare i clienti ad aprire un conto al solo scopo di accaparrarsi i vari buoni sconto offerti dalle società di credito, per poi avvalersi del diritto di recesso e chiudere il conto.

Ricordiamo che, tra i principali punti di forza del piano HYPE Next, vi sono la possibilità di eseguire bonifici regolari gratuitamente, fino a 10 bonifici istantanei gratuiti al mese oltre ad una polizza furto in prossimità degli ATM ed una polizza per gli acquisti online (mentre per gli utenti HYPE Premium la validità della polizza si estende anche agli acquisti effettuati in negozio).

Se siete già utenti HYPE Plus, il passaggio a HYPE Next non avverrà in automatico e continuerete ad usufruire del vostro piano al costo di 1 euro al mese, senza godere ovviamente di tutti i benefici del nuovo. Qualora foste interessati, potrete però passare al nuovo piano gratuitamente ed usufruire anche voi del buono Amazon da 20 euro.