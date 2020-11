Quante offerte tech di MediaWorld per il Cyber Monday 2020: ecco le migliori

MediaWorld – una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online – non si arrende alla fine del Black Friday 2020 e prolunga le proprie offerte online in vista del Cyber Monday.

In vista dell’ultimo atto di questa stagione di offerte e shopping, il noto rivenditore ha pensato bene di rendere disponibile una nuova iniziativa promozionale, per la quale ha scelto un titolo decisamente autoesplicativo: “Cyber Monday MediaWorld: Prezzi mai visti e consegna gratuita su tutto!“.

Quella della consegna gratuita su tutto il catalogo di offerte è sicuramente una misura volta a promuovere un comportamento responsabile in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo.

Offerte Cyber Monday di MediaWorld (29-30 novembre 2020)

La nuova promozione “Cyber Monday MediaWorld: Prezzi mai visti e consegna gratuita su tutto!” sarà attiva nelle giornate del 29 e del 30 novembre 2020 e include numerose offerte tech.

Come sempre, il rivenditore offre la possibilità del pagamento in 20 rate con finanziamento a tasso zero per tutti gli acquisti di importo superiore a 199 euro.

Passiamo ora alle offerte del Cyber Monday di MediaWorld, già suddivise per categoria.

Queste e tutte le altre offerte della promozione in argomento sono disponibili al link sottostante:

